Vous vous intéressez à la littérature française et latine de la Renaissance?



Le département d’études françaises de l’Université Western (London, Canada) accepte maintenant les demandes d’admission pour l’année académique 2022-2023 pour ses programmes de maîtrise et de doctorat en études françaises.



Le département offre un environnement d’études dynamique et stimulant où les étudiant.e.s peuvent développer leurs intérêts pour la culture d’expression française et profiter d’une formation en recherche de fine pointe.



Les étudiant.e.s admis.e.s dans nos programmes ont la possibilité de participer à des projets de recherches tel que « Les professeurs humanistes à Paris au XVIe siècle », dirigé par Prof. John Nassichuk



« Financé par une subvention du programme « savoir » CRSH, ce projet vise à produire deux publications majeures sur les œuvres latines des humanistes professeurs de collège qui, originaires des provinces des Ardennes et de Beaune, exercent leurs fonctions à Paris durant les années 1550-1589. Il s’agit donc d’une contribution aux renseignements sur l’éducation en latin et la culture littéraire dans les écoles parisiennes à l’époque où les langues vernaculaires (i.e. le français) deviennent officialisées et constituent le moyen de communication à la cour. Le monde des écoles latines constitue à l’époque une société parallèle à celle des milieux élitaires. Cette société scolaire nourrit aussi les discours officiels, royalement subventionnés, des poètes et humanistes qui évoluent dans les cercles plus raréfiés de la cour royale. »



Date limite pour faire une demande: 1er février 2022

Portail : https://www.uwo.ca/french/graduate/admission/index.html



Information concernant l’aide financière offerte par notre institution :

http://www.uwo.ca/french/graduate/finances/index.html .



Directrice des cycles supérieurs : Prof. Geneviève De Viveiros (gdevivei@uwo.ca)

Assistante aux programmes: Chrisanthi Ballas (frgrpr@uwo.ca)



Site des programmes d’études supérieures: https://www.uwo.ca/french/graduate