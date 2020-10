Programme doctoral d’études françaises et francophones à l’Université de Princeton

Vous êtes invité.e à postuler au PROGRAMME D’ETUDES FRANCAISES à l’Université de Princeton.

Les professeur.e.s et doctorant.e.s à Princeton forment une communauté internationale dévouée à la diversité dans tous les domaines. Notre programme doctoral couvre toutes les périodes et tous les genres de la littérature et des cultures de langue française, et encourage les étudiant.e.s. à enrichir leurs recherches à travers des perspectives issues d’autres disciplines telles que les études de genre, les études postcoloniales, la philosophie, l’historiographie, l’histoire de l’art, les Media Studies, l’écocritique, les études du spectacle, etc. Professeur.e.s permanent.e.s et invité.e.s enseignent des séminaires sur des sujets d’une grande variété et les étudiant.e.s ont également la possibilité de suivre des cours dans d’autres départements ou dans les universités de la région (le Consortium). La bibliothèque Firestone possède l’une des collections les plus riches du monde, qui s’étend des manuscrits médiévaux les plus rares jusqu’à la bibliothèque personnelle de Jacques Derrida. Elle est particulièrement renommée pour ses œuvres de la Renaissance et la littérature pour enfants, mais ses trésors — qui comprennent les archives de la librairie parisienne Shakespeare and Co. — sont inépuisables. Les enseignant.e.s recourent souvent aux collections du prestigieux musée de l’Université pour leurs cours. Par ailleurs, le Center for Digital Humanities offre des formations dans les domaines émergents des humanités numériques et propose aux étudiant.e.s de collaborer aux recherches des professeur.e.s ou de développer leurs propres projets innovateurs.

Le Département prépare les étudiant.e.s à devenir des chercheurs et chercheuses d’exception et des enseignant.e.s de la plus haute qualité. Des ateliers, des groupes de lecture menés par les étudiant.e.s, des conférencier.e.s invité.e.s, ainsi que divers événements parascolaires contribuent à créer une atmosphère collaborative et chaleureuse. Sous l’égide d’expert.e.s en pédagogie, les doctorant.e.s acquièrent une solide expérience d’enseignement au sein du Programme de Langue.

Nous encourageons les étudiant.e.s à voyager, conduire des recherches à l’étranger, et apprendre d’autres langues, en France et ailleurs. Les étudiant.e.s avancé.e.s ont également accès à un programme d’échange avec l’École Normale Supérieure de Paris.

Un généreux soutien financier est attribué pour les 5 ans de la durée d’inscription normale dans le programme. Les étudiant.e.s admis.e.s sont dispensé.e.s des frais d’inscription. Les examens du G.R.E. ne sont pas requis (mais les candidat.e.s devront faire la preuve d’un niveau d’anglais adéquat).

Pour davantage d’informations, veuillez vous reporter à notre site internet. Vous pouvez également prendre contact avec notre Directeur des Études Doctorales (Director of Graduate Studies), André Benhaïm, ou notre administratrice (Graduate Program Administrator), Leslie Savadge.

Les dossiers de candidature sont à remettre avant le 31 décembre 2019, 23h59 (heure de Princeton).