Offre de poste

Professeure/Professeur universitaire en linguistique et en littérature

L’Université Sainte-Anne sollicite des candidatures pour combler le poste suivant : Concours SA2205-09*

Un (1) poste de professeure/professeur universitaire en linguistique et en littérature, avec une spécialisation en analyse du discours, relevant du Département des études françaises. Il s’agit d’un poste probatoire pouvant mener à la permanence.

Fonctions

La personne retenue sera appelée à enseigner aux premier et deuxième cycles, à encadrer des étudiants à la maîtrise, à poursuivre des activités de recherche, de publication et de rayonnement, ainsi qu’à contribuer aux activités de l’institution. La personne retenue devra donner cinq cours par année : la charge principale sera en linguistique, mais devra également comporter des cours de littérature où les textes pourront être étudiés en fonction de paramètres linguistiques (sémantique, pragmatique…), ainsi qu’un cours de langue. La convention collective offre des possibilités de dégrèvements de recherche, ainsi qu’un fonds pour la mise en route d’un nouveau projet de recherche.

Exigences

Un doctorat en linguistique avec une spécialisation en analyse du discours;

Un excellent dossier de publications dans le domaine;

Une solide expérience dans l’enseignement au niveau universitaire;

Une excellente maîtrise de la langue française;

Informations générales

Rémunération : selon la convention collective en vigueur.

: selon la convention collective en vigueur. Date de clôture du concours : le 30 setpembre 2022, le poste sera ouvert jusqu’à ce qu’il soit comblé.

: le 30 setpembre 2022, le poste sera ouvert jusqu’à ce qu’il soit comblé. Date d’entrée en fonction : le 1 er janvier 2023

: le 1 janvier 2023 Campus d’attache : Pointe-de-l’Église

: Pointe-de-l’Église * Ce poste est ouvert sous réserve d’approbation budgétaire.

Mise en candidature

Le dossier de candidature doit être constitué des documents suivants :

une lettre de motivation;

un curriculum vitae;

une copie ou un exemplaire de deux publications ou de travaux de recherche récents;

un texte présentant la philosophie d’enseignement (une page);

un texte présentant le programme de recherche (deux pages);

trois lettres de recommandation. Ces lettres doivent être transmises directement par leur auteur au bureau de la Vice-rectrice.

Le dossier de candidature et les lettres de recommandation doivent être transmis avant le 30 septembre 2022 (nous prendrons les candidatures jusqu’à ce que le poste soit comblé) à l’attention de :

Bureau de la Vice-rectrice à l’enseignement et à la recherche

Université Sainte-Anne

1695, route 1, Pointe-de-l’Église (N.-É.) B0W 1M0

Télécopieur : 902-769-2930

Courriel : VRER@usainteanne.ca

Favorisant la diversité et l’inclusion, l’Université Sainte-Anne invite toutes les personnes qualifiées à soumettre leur candidature, en particulier les femmes, les membres de minorités visibles et ethniques, les autochtones et les personnes handicapées. Conformément aux exigences relatives à l’immigration au Canada, ce poste est offert d’abord aux citoyennes/citoyens canadiens et aux résidentes/résidents permanents. Seules les personnes convoquées à une entrevue seront contactées.

À propos de l'Université Sainte-Anne

L'Université Sainte-Anne, la seule université francophone en Nouvelle-Écosse, offre des programmes d'études universitaires et collégiales ainsi que des programmes d'immersion et de formation sur mesure en français langue seconde. Reconnue pour l'excellence de ses programmes et son milieu de vie unique et exceptionnel, elle offre des occasions d'apprentissage expérientiel favorisant l'engagement et la réussite des étudiants et un contexte favorable à l'établissement d'une culture d'excellence en recherche et en développement. Résolument ancrée dans son milieu, elle est un partenaire de choix pour accroître la vitalité des régions entourant ses campus et de l'Acadie de la Nouvelle-Écosse dans son ensemble.