Professeure ou professeur en traduction et traductologie à l'Université de Sherbrooke (Sherbrooke, Canada)

L'Université de Sherbrooke sollicite des candidatures afin de pourvoir à un poste de professeure régulière ou professeur régulier en traduction et traductologie. Il s'agit d'un poste régulier à temps complet rattaché au Département des arts, langues et littératures de la Faculté des lettres et sciences humaines.

Informations complémentaires

Le Département des arts, langues et littératures sollicite des candidatures afin de pourvoir à un poste de professeure ou de professeur régulier à temps complet en traduction et traductologie avec une spécialisation en traduction littéraire (soit en traduction audio-visuelle, soit en histoire de la traduction) et une expérience en traduction générale.

Fonctions

- Enseigner aux trois cycles d'études.

- Développer des activités de recherche fondamentale et appliquée.

- Encadrer des étudiantes et étudiants aux études supérieures.

- Participer à la vie universitaire.

- Contribuer au service à la collectivité.

Exigences

Détenir un doctorat en traduction/traductologie ou en littérature comparée, ou avoir une formation universitaire équivalente.

Avoir de l'expérience en enseignement universitaire et en recherche, en particulier dans le domaine de la traduction/traductologie ou en littérature comparée.

Avoir un dossier de publications pertinentes.

Démontrer des aptitudes pour le travail d'équipe.

Conditions de travail

Les conditions de travail sont régies par la convention collective en vigueur.

Poste régulier à temps complet.

Date prévue d'entrée en fonction : 1er août 2022

Pour candidater (avant le 1er avril 2022)…