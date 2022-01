Professeure ou professeur en littérature acadienne

Poste régulier pouvant mener à la permanence d'emploi

Université de Moncton, campus de Moncton

Département d'études françaises



Fonction et information générale

Il s’agit d’un poste régulier à temps plein pouvant mener à la permanence d’emploi, à pourvoir au rang d’adjoint à compter du 1er juillet 2022. Ce poste est rattaché au Département d’études françaises (secteur littérature) qui est une unité de la Faculté des arts et des sciences sociales, cette dernière ayant un corps professoral régulier d’environ 90 personnes, de nombreux chargées et chargés de cours et une population estudiantine de plus de 900 étudiantes et étudiants. Le secteur littérature du Département d’études françaises, qui compte six professeures et professeurs réguliers et plusieurs chargées et chargés de cours, offre des programmes aux trois cycles universitaires et accueille une quarantaine d’étudiantes et d’étudiants.



Dans le cadre des fonctions universitaires d’enseignement, de recherche-création et de services à la collectivité, la personne retenue devra posséder des aptitudes et un intérêt marqué pour l’enseignement d’une variété de cours au premier cycle universitaire ainsi qu’aux 2e et 3e cycles, et encadrer et diriger des étudiantes et étudiants des trois cycles dans son domaine de spécialité ainsi que dans le champ de la littérature acadienne. La flexibilité et la polyvalence en matière d’enseignement sont des qualités exigées d’une ou d’un membre d’un petit secteur et la personne retenue pourra ainsi être appelée à enseigner des cours variés (dont des cours d’introduction). Elle pourra mener des travaux de recherche sur la littérature acadienne et une connaissance approfondie du milieu sera considérée comme un atout.



L’Université de Moncton, fondée en 1963, est un établissement d’enseignement supérieur de langue française en milieu acadien. Avec ses trois campus situés à Edmundston, à Moncton et à Shippagan, elle offre des programmes d’études universitaires de baccalauréat, de maîtrise et de doctorat dans plusieurs disciplines. Plus de 4500 étudiantes et étudiants provenant de partout au Canada et de l’étranger la fréquentent. Pour de plus amples renseignements sur l’Université et ses programmes d’études, vous êtes invités à consulter le site Internet www.umoncton.ca.



L’Université de Moncton souscrit à l’équité en matière d’emploi et encourage les candidatures de toute personne qualifiée, femme, homme ou non-genrée, y compris les Autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles. Conformément aux exigences relatives à l’immigration au Canada, la personne retenue doit, dès son embauche, avoir le droit de travailler au Canada.

Particularités

Les candidates et candidats possèdent un doctorat dans le domaine de la littérature et une expertise démontrée quant à la littérature acadienne au moment de l’entrée en fonction. Les candidates et les candidats démontrent le potentiel requis pour développer un programme de recherche original susceptible d’être financé par les grands conseils nationaux et de contribuer au rayonnement scientifique du Département et de la Faculté. Les candidates et les candidats possèdent en outre une expérience en enseignement au niveau universitaire. Enfin, la maîtrise de la langue française, tant à l’oral qu'à l’écrit, est essentielle.



Les personnes intéressées à postuler sont priées de faire parvenir un dossier complet par le site web en indiquant le numéro de concours. Le dossier complet comprendra un curriculum vitae détaillé, une lettre d’intention spécifiant leurs champs d'intérêt en enseignement et en recherche-création, un exemplaire de publications, une copie des relevés des études universitaires et des diplômes obtenus et tout document pertinent permettant d’évaluer les compétences en enseignement et le potentiel en recherche.



Enfin, aux fins de référence (en incluant le numéro du concours), trois lettres de recommandation devront être envoyées, par courrier électronique, directement à M. Jean-François Thibault (jean-francois.thibault@umoncton.ca), doyen, Faculté des arts et des sciences sociales, Université de Moncton.



Veuillez noter que seuls les dossiers acheminés par le site web seront considérés et qu’un dossier incomplet à la fermeture du concours, y compris les lettres de recommandation requises, ne sera pas considéré.



Avant de confirmer un engagement d’emploi, l’Université de Moncton exige que la personne choisie confirme au moyen d’un document officiel accepté par la Santé publique qu’elle a reçu une série complète de vaccins contre la COVID-19 approuvés au Canada ou présente des documents à l’appui d’une exemption pour raison médicale valide.

Salaire

Le traitement annuel est établi selon la formation et l'expérience. Les critères servant à établir le rang professoral et le traitement annuel sont régis par la convention collective.

Fermeture du concours

Le 29 mars 2022

Entrée en fonction

Le 1er juillet 2022

Personne ressource

M. Jean-François Thibault, doyen - Faculté des arts et des sciences sociales

No. de téléphone : (506) 858-4018

Courriel : jean-francois.thibault@umoncton.ca

Numéro de référence : UMAP21-16