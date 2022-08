Poste de professeur·e assistant·e en études télévisuelles, Section d'Histoire et esthétique du cinéma, Université de Lausanne

Présentation

La Section d’histoire et esthétique du cinéma de la Faculté des lettres de l’Université de Lausanne met au concours un poste de professeur·e assistant·e en PTC (tenure track) au rang de professeur·e associé·e en études télévisuelles.

Informations complémentaires

Entrée en fonction : 1er août 2023

Durée du contrat* : 2 ans, renouvelable 2 x 2 ans, au maximum 6 ans

Taux d’activité : 100%

Lieu de travail : Lausanne-Dorigny

*La personne nommée Professeur·e assistant·e en prétitularisation conditionnelle (tenure track) est engagée pour un mandat de deux ans, renouvelable deux fois sur proposition du Décanat. Une procédure d’évaluation est initiée en principe au terme du 8ème semestre, soit au début du troisième mandat de deux ans. Au terme de cette procédure, la Faculté propose (ou non) à la Direction de l’UNIL la titularisation au rang de professeur·e associé·e.

Vos activités

Le poste concerne des enseignements et des recherches sur l’histoire du télévisuel, soit de la télévision envisagée dans toute la diversité de ses formes, pratiques et techniques, ainsi que sur les sources audiovisuelles, en particulier celles offertes par les archives de la RTS, Radio télévision suisse, présente sur le site de l’UNIL/EPFL à partir de 2025.

La personne titulaire assurera 4 heures hebdomadaires par an d'enseignement durant la période de prétitularisation (puis 6 heures hebdomadaires en tant que professeur·e associé·e), en langue française, au niveau du baccalauréat et de la maîtrise universitaires dans le domaine des études télévisuelles, incluant notamment un cours structurel d’introduction aux études télévisuelles et des cours-séminaires thématiques renouvelés chaque année.

Elle encadrera mémoires et thèses de doctorat, participera à la formation doctorale, s'impliquera dans les tâches administratives associées au statut professoral et à la coordination institutionnelle UNIL/RTS. La personne en poste jouera en effet un important rôle institutionnel en ayant pour fonction de favoriser les échanges et collaborations entre chercheu·rs/ses et étudiant·e·s de la Faculté d’un côté, journalistes et archivistes de la RTS de l’autre à travers des projets de recherche, d’enseignement et de médiation. Elle développera des recherches individuelles et collectives en procédant à des demandes auprès de fonds externes, notamment auprès du Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS).

Votre profil

Les candidat·e·s doivent posséder un doctorat en histoire du cinéma ou des médias ou un titre jugé équivalent.

Ils·elles doivent mener des recherches innovantes dans le champ des études télévisuelles, attester de publications dans des revues ou chez des éditeurs reconnus, témoigner d’une bonne insertion dans les réseaux internationaux et d’une expérience de l’enseignement universitaire.

Un intérêt pour l’étude des dispositifs, une ouverture à d’autres médias, en particulier au cinéma, et au patrimoine audiovisuel suisse, une préoccupation d’ordre épistémologique et une disposition à la médiation scientifique sont souhaités.

Vos avantages

Un cadre de travail agréable dans un environnement académique multiculturel et diversifié.

Une multitude d'activités et d'autres avantages à découvrir.

Davantage d'informations sur www.unil.ch/carrieres

Pour tout renseignement complémentaire

Contacter : M. Olivier Lugon, président de la Section d'histoire et esthétique du cinéma (olivier.lugon@unil.ch)

Votre dossier de candidature

Délai de candidature : 1er octobre 2022



Les personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir via le système en ligne, en format PDF ou Word, un dossier complet contenant : lettre de motivation, Curriculum Vitae, copie des diplômes universitaires, liste des publications ainsi qu'une présentation succincte des projets de recherches et les noms et coordonnées de deux personnes de référence.

Seules les candidatures adressées par le biais de ce site seront prises en compte.



Nous vous remercions de votre compréhension.



Remarques

L’UNIL s’engage pour l’égalité. Elle encourage les candidatures féminines.

www.unil.ch/egalite

L'UNIL soutient la relève scientifique.

www.unil.ch/graduatecampus

Processus de recrutement et conditions d'engagement d'un·e Professeur·e ordinaire ou associé·e.