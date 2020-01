Professeur·e associé·e en littérature française, avec spécialisation en dramaturgie et histoire du théâtre (XVIIe et XVIIIe siècles) (Lausanne)

Introduction

Institution d’enseignement et de recherche de premier plan au niveau international, l’UNIL compte près de 5’000 collaboratrices et collaborateurs et 15’500 étudiant·e·s, réparti·e·s entre le campus de Dorigny, et les sites du CHUV et d’Epalinges. En tant qu’employeur, elle encourage l’excellence, la reconnaissance des personnes et la responsabilité.

Présentation

La Section de Français de la Faculté des lettres de l’Université de Lausanne met au concours un poste de professeur·e associé·e en littérature française, avec spécialisation en dramaturgie et histoire du théâtre (XVIIe et XVIIIe siècles).

Informations complémentaires

Entrée en fonction : 1er février 2021

Durée du contrat : 6 ans, renouvelable

Taux d’activité : 100 %

Lieu de travail : Lausanne-Dorigny

Vos activités

Assurer une charge d’enseignement de 6 heures (six périodes de 45 minutes) hebdomadaires, notamment des séminaires d’«Analyse de textes dramatiques» et d’«Histoire littéraire» (niveau bachelor), des séminaires en dramaturgie et histoire du théâtre (niveau master), des enseignements spécifiques au «Programme de spécialisation en dramaturgie et histoire du théâtre», en particulier en «Analyse de spectacles» et en «Atelier de critique dramatique» (niveau master avec spécialisation), ainsi que l'encadrement des travaux de mémoire et la prise en charge des examens.

Diriger des thèses dans le/s domaine/s de spécialisation, et participer, dans ces domaines de compétence, à des programmes doctoraux, dans le cadre de la Conférence universitaire de Suisse occidentale (CUSO) ou de la Formation doctorale interdisciplinaire de la Faculté des lettres (FDI).

Développer des recherches personnelles et en collaboration avec des collègues de la Faculté et des autres universités romandes (CUSO).

Favoriser les collaborations interdisciplinaires au sein du Centre d’études théâtrales et les collaborations interinstitutionnelles avec les universités romandes partenaires du «Programme de spécialisation en dramaturgie et histoire du théâtre», ainsi qu’avec les universités et les HES suisses du domaine «Arts de la scène» (en particulier avec La Manufacture – Haute école des arts de la scène) et les institutions théâtrales de Suisse romande.

Participer aux activités de médiation culturelle et de formation continue développées par la Section de français et le Centre d’études théâtrales, ceci dans le cadre de la troisième mission de l’université (mission exercée dans la «Cité» et s’ajoutant à celles de l’enseignement et de la recherche).

Participer à l'administration et à l’organisation de la Section de français et du Centre d’études théâtrales.

Votre profil

Doctorat ès lettres en Littérature française et habilitation (dans les pays où elle existe) ou qualification équivalente.

Profil de recherche confirmé en dramaturgie et histoire du théâtre classiques (XVIIe et XVIIIe s.), avec de fortes compétences concernant les conditions de production et de réception.

Capacité à obtenir des subsides et financements et à promouvoir la relève scientifique dans ce champ.

Le/la candidat·e doit pouvoir s’inscrire dans les études théâtrales telles que définies et développées au sein de la Section de français et du Centre d’études théâtrales de la Faculté. Cette approche interdisciplinaire et transhistorique comprend, pour ce poste, un intérêt pour la pratique théâtrale contemporaine en général et le paysage théâtral suisse romand en particulier.

La connaissance du théâtre francophone des XVIIe et XVIIIe siècles doit comporter celle de ses interprétations, relectures et appropriations au cours des siècles suivants, en particulier dans l’art de la mise en scène. Cet aspect doit être représenté aussi bien dans l’enseignement que dans la recherche et, compte tenu des liens de la Section de français avec le Centre d’études théâtrales, implique une ouverture à la fois en termes d’historiographie, de modèles théoriques, de méthodes d'analyse et de collaborations interdisciplinaires et translinguistiques.

Un profil ouvert et généraliste (quant aux méthodes, aux corpus et aux périodes) est par ailleurs souhaitable en regard de l’enseignement au niveau bachelor.

La langue d'enseignement est le français. Une pratique courante de l’anglais est souhaitée, ainsi qu’une compréhension orale de l’allemand (et idéalement de l’italien), utile dans le cadre des institutions académiques nationales où il est d’usage que chacun parle sa langue.

Vos avantages

Un cadre de travail agréable dans un environnement académique multiculturel et diversifié.

Pour tout renseignement complémentaire

Contacter : Messieurs les professeurs Marc Escola, professeur ordinaire de littérature française (marc.escola@unil.ch) et Gilles Philippe, professeur ordinaire et président de la Section de français (gilles.philippe@unil.ch).

Délai de candidature : 16 février 2020

Votre dossier de candidature

Les personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir via le système en ligne, en format PDF ou Word, un dossier complet contenant : lettre de motivation, Curriculum Vitae, copie des diplômes universitaires, liste des publications ainsi qu'une présentation succincte des projets de recherches et les noms et coordonnées de deux personnes de référence.

Seules les candidatures adressées par le biais de ce site seront prises en compte.

Remarques

L’UNIL s’engage pour l’égalité. Elle encourage les candidatures féminines. www.unil.ch/egalite