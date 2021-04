Professeur·e assistant·e en littérature française du XIVe au XVIe s. (Université de Lausanne)

La Section de français de la Faculté des lettres de l’Université de Lausanne met au concours un poste à durée déterminée de professeur·e assistant·e en littérature française du XIVe au XVIe s., en suppléance de Madame la professeure Estelle Doudet, titulaire de la chaire.

Entrée en fonction : 1er août 2021 ou 1er février 2022, à convenir.

Durée : contrat d’une durée de deux ans, renouvelable deux fois (six ans maximum au total, sans reconduction)

Taux d’activité : 100%

Lieu de travail : Lausanne-Dorigny

Vos activités

Recherche

Renforcer le profil spécifique de la chaire : la littérature en français des XIVe, XVe et XVIe siècles, avec un focus particulier sur la période 1450-1550.

Sera apprécié un intérêt pour un ou plusieurs des champs suivants : poésie, théâtre, littératures d’actualité, ainsi que pour les problématiques liées à la théorie et à la communication littéraire.

Développer des projets de recherche individuels et collectifs en littérature d’expression française des XIVe, XVe et XVIe siècles.

Participer aux travaux interdisciplinaires du Centre d’Études Médiévales et Post-Médiévales et/ou, aux autres centres de recherche de la Faculté des lettres.

Développer des collaborations avec les collègues des filières médiévale et moderne de la section de français et/ou avec des spécialistes d’autres disciplines dans la Faculté.

Enseignement

6h hebdomadaires d’enseignement en bachelor et master

Introduction à la langue et à la littérature XIe-XVIe siècles

Histoire littéraire XIe-XVIe siècles

Littérature française XIVe-XVIe siècles

Participation attendue à des tâches administratives au sein de la filière, de la section et de la faculté.

Votre profil

Doctorat en littérature française XIVe, XVe et/ou XVIe siècle, ou qualification équivalente

Publications et activités de recherche au niveau international

Expérience et/ou volonté d’enseigner à l’université

Expérience et/ou volonté de travailler en équipe

Vos avantages

Pour tout renseignement complémentaire

Contacter : Madame la Professeure Dr. Estelle Doudet : estelle.doudet@unil.ch

Votre dossier de candidature

Délai de candidature : 16 mai 2021.



Les personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir via le système en ligne, en format PDF ou Word, un dossier complet contenant : lettre de motivation, Curriculum Vitae, copie des diplômes universitaires, liste des publications ainsi qu'une présentation succincte des projets de recherches et les noms et coordonnées de deux personnes de référence.

Seules les candidatures adressées par le biais de ce site seront prises en compte.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Remarques

