Professeure chercheure-créatrice ou professeur chercheur-créateur en cinéma (réalisation)

Numéro d'offre : 10260

Période d'affichage : du 31 mars au 6 mai 2022

Lieu de travail : Faculté des lettres et des sciences humaines, Département de littérature, théâtre et cinéma

Information générale

Milieu de vie privilégié au cœur de la ville de Québec, l’Université Laval est une grande université complète reconnue pour sa culture de l’excellence en enseignement et en recherche.



Description du poste

Le Département de littérature, théâtre et cinéma de la Faculté des lettres et sciences humaines désire pourvoir un poste de professeure chercheure-créatrice ou professeur chercheur-créateur en cinéma (réalisation).



La personne titulaire de ce poste devra :



Enseigner aux trois cycles les cours pratiques dans le domaine du cinéma;

Superviser l’ensemble de la formation pratique du programme;

Encadrer des étudiantes et des étudiants aux trois cycles et diriger des mémoires de maîtrise et des thèses de doctorat;

Mener des activités de création et de recherche-création dans le domaine du cinéma;

Participer au démarrage du baccalauréat en cinéma et culture numérique, et au bon fonctionnement des programmes des 1er, 2e et 3e cycles;

Prendre part aux activités départementales et universitaires.

Critères de sélection

Doctorat (ou l’équivalent) ou doctorat en voie d’obtention dans le domaine du cinéma;

Réalisations reconnues dans le domaine de la création cinématographique;

Expérience de l’enseignement en création cinématographique, préférablement au niveau universitaire;

Capacité à travailler en synergie avec le corps professoral en place.

Seront considérés comme des atouts :



Les compétences complémentaires suivantes : Scénarisation, montage, conception et montage sonores, direction photo, effets spéciaux, autres technologies numériques, production et financement.

Des preuves attestant d’une réflexion sur la pratique.

Conditions

Engagement et traitement



Salaire selon la convention collective en vigueur.



Candidature

Date limite du dépôt de candidatures : 6 mai 2022



Date d'entrée en fonction : 1er août 2022



Le dossier de candidature devrait comprendre une lettre de motivation, un curriculum vitæ, ainsi qu’une description des réalisations avec des liens internet (par exemple sur Vimeo) permettant de les visionner, ainsi que trois lettres de recommandation.



Le dossier doit parvenir par courriel, avant le 6 mai, à l’attention de Mme Pascale Fleury, directrice du Département de littérature, théâtre et cinéma (direction@lit.ulaval.ca).



Les lettres de recommandation doivent être adressées directement par leurs auteurs et auteures à la même adresse de courriel, avant la même date.



Valorisant l’équité, la diversité et l’excellence, l’Université Laval s’engage fermement à offrir à l’ensemble de son personnel un milieu de travail et de vie empreint d’une culture inclusive. Pour l’Université Laval, la diversité est source de richesse et nous encourageons les personnes qualifiées de toute origine, tout sexe, orientation sexuelle, identité ou expression de genre ainsi que les personnes handicapées à présenter leur candidature.



L’Université Laval souscrit également à un programme d'accès à l'égalité en emploi pour les femmes, les membres d’une minorité visible ou ethnique, les autochtones et les personnes handicapées. Veuillez noter que des mesures d’adaptation des outils de sélection peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins, et ce, en toute confidentialité. Conformément aux exigences de l’immigration canadienne, la priorité sera accordée aux personnes qualifiées ayant le statut de citoyen canadien ou de résident permanent.