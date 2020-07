Abéché

Annales de l’Université de N’Djaména

Appel à contribution d’un numéro hors-série

"Production de la littérature"

La production de la littérature est l’activité ou le processus de fabrication du livre littéraire. La production littéraire en est le résultat. Depuis longtemps, la critique littéraire ne s’intéressait qu’à la production littéraire en immanence, sans se préoccuper du processus de fabrication. Or, il y a des traits qui caractérisent la littérature d’un pays sur le plan politique, économique et social qui méritent d’être étudiés pour voir leur influence sur celle-ci. Les instances, les acteurs et les conditions de production de la littérature sont des pistes d’analyse. Malheureusement, malgré les acquis de la sociologie de la littérature et de l’institution littéraire comme grilles d’analyse, la routine fait camper les chercheurs dans les études de thèmes et de genres littéraires. La sociologie de la littérature est aujourd’hui un champ de recherche vaste et diversifié qui permet de découvrir une autre dimension de la littérature. Elle offre des instruments de recherche qui permettent de cerner la pratique littéraire en s’intéressant à son fonctionnement institutionnel. L’institution de la littérature est l’approche qui traite l’indépendance de la sphère littéraire, l’interdépendance des instances et les relations qui se jouent à l’intérieur comme à l’extérieur. Les revues n’accordent pas exclusivement des recherches sur le travail de l’écrivain, de l’éditeur et de l’imprimeur. Quels sont les instances et les instances qui participent à la production de la littérature et dans quelle condition ?

Cet appel vise à publier des travaux littéraires se rapportant à la production de la littérature pour promouvoir ce domaine de recherche. Entre autres axes de recherches proposés, il y a :

la création littéraire, l’édition, le travail de l’imprimerie, les contextes sociopolitiques, économiques et culturels de la littérature, la place des institutions sociopolitiques, économique et culturelles dans la littérature, les sources orales et imbrications des genres, l’esthétique des genres, etc.

Comité scientifique

Pr Fandio Pierre, Université de Buéa (Cameroun) Pr Abada Medjo Jean Claude, Université de Maroua (Cameroun), Pr Dili Palaï Clément, Université de Maroua (Cameroun), Pr Djarangar Djita Issa, Université de N’Djaména (Tchad), Pr Matateyou Emmanuel, Université de Yaoundé I (Cameroun), Pr Mbassi Ateba Raymond, Université de Maroua (Cameroun), Pr Ndinda Joseph, Université de Douala (Cameroun), Pr Paré Daouda, Université de Ngaoundéré (Cameroun), Pr Wounfa Jean-Marie, Université de Ngaoundéré (Cameroun), Pr Zouyané Gilbert, Université de Ngaoundéré (Cameroun),

Comité de lecture

Dr Mamadi Robert, Université Adam Barka d’Abéché (Tchad), Dr Kouago Abdoulaye, Université Adam Barka d’Abéché (Tchad), Dr Reoutarem Sylvain, Université de N’Djaména (Tchad), Dr Madjindaye Yambaïdjé, Université de N’Djaména (Tchad), Dr Kalbé Yamo Théophile, Université de Maroua (Cameroun), Dr Bichara Taoussi Taoukamla, Université de N’Djaména (Tchad), Dr Andjaffa Djaldi Simon, Université de N’Djaména (Tchad), Dr Akoa Amougui Pierre Roméo, Université de Maroua (Cameroun), Dr Nouemsi Njiké Elvis, Université de Toronto (Canada), M. Guideng Kertemar Aubin, Université de Doba (Tchad), M. Djikoloum Patrice, Université de Pala (Tchad). M. Kalpet Emmanuel, Ecole Normale Supérieure de Bongor (Tchad),

Direction du Hors-série :

Dr Madjindaye Yambaïdjé, Université de N’Djaména (Tchad),

Dr Mamadi Robert, Université Adam Barka d’Abéché (Tchad),

Dr Kouago Abdoulaye, Université Adam Barka d’Abéché (Tchad).

Coordination du hors-série :

Pr Ndinda Joseph, Université de Douala (Cameroun),

Le Responsable des Annales de l’Université de N’Djaména (Tchad), Série A

*

Protocole de rédaction et de mise en page

Volume de la contribution : 10 à 14 pages justifiées police Times New Roman, corps 12 ; interligne 1 en format A4 ;

Marges : 2.5 cm de chaque côté en version Word;

Titre de l’article : en minuscule, corps 14 en gras centré, complet et précis ;

Nom de l’auteur ou des auteurs suivi des affiliations institutionnelles et des adresses e-mail : corps 12 en gras alignés à droite;

Résumé et abstract : 100 à 300 mots avec 5 mots-clés (majuscule à la première lettre du début de chaque mot), corps 10, interligne 1;

Titres : alignés à gauche, en gras non italique et numérotés en chiffres arabes : 1., 1.2., 1.3.; 2., 2.1. ; 2.2. ;

Alinéa : chaque nouveau paragraphe commence sans alinéa séparé des autres par un espace de 6 pt avant;

Citations pas en italiques : Les courtes citations figureront dans le texte entre guillemets ; les longues (plus de 4 lignes) formeront un paragraphe de 2 cm de retrait côté gauche (taille 10, interligne 1) séparées du texte par un espace de 6 pt avant et après ;

Références bibliographiques : entre parenthèses dans le texte ou à la suite des citations sous la forme minuscule : auteur, date : page (s) : (Schifano, 2003 :10; Schifano, 2003 :10-11) ;

Notes : Les notes en bas de page sont interdites.

Notice biobibliographique : une petite notice biobibliographique de cinq lignes (maximum) qui ne sera pas publiée est exigée en fin de texte pour la connaissance de l’auteur.

Modalités de soumission des propositions

Les propositions de contribution, en français ou en anglais, sont à formuler selon les axes proposés ou selon tout autre axe jugé pertinent en rapport avec la problématique. Elles doivent être envoyées aux adresses suivantes : mamadirobert@yahoo.fr; ambikouago@yahoo.fr .

*

Calendrier

Date limite de soumission de l’article : 15 août 2020.

Réponse aléatoire d’acceptation et envoi au Comité scientifique et de lecture : 30 août 2020

Retour des articles aux contributeurs après évaluation : 15 octobre 2020.

Délai de retouches : 30 octobre 2020.

Date de la parution du numéro : 15 janvier 2021.

*

Droits de publication : L’initiative n’étant pas financée, après avis du comité scientifique, l’auteur rentrera en contact avec les organisateurs pour verser les frais de lecture et les droits de publication qui s’élèvent à 50 000 francs cfa. En retour, il bénéficiera d’un tiré-à-part. La revue se réserve le droit de publier le volume en ligne.

*

Bibliographie indicative

Assie, Benjamin, 2007, L’édition universitaire, Dakar, mémoire d’étude à l’ENSSIB.

Berthelot, Alain, 1992, Écrire et être édité, Guide pratique, Paris, Écrire Aujourd’hui Livres.

Bourdieu, Pierre, 1991, « Le champ littéraire », Actes de la recherche en sciences sociales n°89.

Bouvaist, Jean-Marie, 1991, Pratiques et métiers de l’édition, Paris, Cercle de la libraire.

Dubois, Jacques, 1978, L’institution de la littérature, Paris-Bruxelles, Nathan-Labor.

Escarpit, Robert, 1958, Sociologie de la littérature, Paris, PUF.

Escarpit, Robert, 1970, « Éléments pour une sociologie de la littérature », in Escarpit et al. Le littéraire et le social, Paris Flammarion, p. 19.

Kola, Jean-Français, 2005, « Identité et institution de la littérature en Côte d’Ivoire.», thèse de doctorat à l’université de Cocody en Côte d’Ivoire en cotutelle avec celle de Limoges en France.

Mondelo, Joseph Maria, 1989, Du manuscrit au livre ou comment publier ses œuvres, Paris, Manuel Pratiques.

Salaka Sanou, 2003, « L’Institution littéraire au Burkina Faso », Rapport de synthèse en vue de l’HDR, Limoges.

Schifano, Elsa, 2003, L’édition africaine en France : Portraits, Paris, L’Harmattan.