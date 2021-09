Université de Toulouse 2 Jean Jaurès

"Processus créateur et voies négatives"

Colloque international. 9, 10, 11 mars 2022. Université de Toulouse II Jean Jaurès.

Ce projet prend place dans le cadre de la recherche-création en littérature, qui est en soi déjà un domaine de recherche innovant, puisque depuis peu, des thèses de littérature en recherche-création peuvent être soutenues. Nous rappelons que dans le cadre du master création littéraire dirigé depuis 2012 par Sylvie Vignes dans notre université, une charte concernant ces nouvelles thèses a été élaborée en mars 2019, réunissant les masters création en France. Il est donc question d’ouvrir des perspectives pour les nouveaux doctorats en recherche-création littéraire, en alliant outils théoriques et pratiques, de manière à tisser un pont entre philosophie et création, et permettre d’articuler les trois parties de ce nouveau doctorat (dimension créative, dimension autoréflexive, dimension théorique) en ouvrant un nouveau champ d’approche transversal qui relève de l’épistémologie du processus créateur.

L’écriture comme processus est déjà étudiée dans le champ des études de génétique textuelles, qui évaluent la production de brouillons d’écrivains dans une durée, et dans le cadre de la pratique des ateliers d’écriture créative. Mais il s’agit ici d’étudier le processus créateur, non d’un point de vue rhétorique, mais d’un point de vue anthropologique et philosophique, en montrant comment il délimite à la fois un champ d’expérience et un outil de connaissance propre à réorganiser les savoirs, notamment littéraires, dans le cadre d’une approche heuristique.

La notion de « voie négative » est une notion-clé, qui a déjà montré sa pertinence dans le domaine du théâtre, notamment à travers le théoricien Jerzy Grotowski, et plus récemment l’auteur-metteur en scène Valère Novarina, qui lui a consacré un ouvrage en 2018. Elle constitue en outre un outil théorique qui permet d’aborder le travail de metteurs en scène actuels (Claude Régy, Roméo Castellucci). Cette notion a montré sa pertinence dans le domaine des arts plastiques, à travers les études menées sur l’art abstrait (Tapiès, Rothko) et les artistes contemporains (Bill Viola) par le professeur Amador Vega à l’université Pompeu Fabra à Barcelone.

L’objectif de ce colloque est d’inaugurer un vaste champ de réflexion, celui de l’épistémologie du processus créateur, en permettant aux enseignants-chercheurs porteurs du projet de se rencontrer et de mettre en place les trois axes qui seront ceux de notre collaboration future, à savoir :

Axe 1. Langue et altérité (approche linguistique)

Axe 2. Création, expérience et savoir (approche philosophique)

Axe 3. Ateliers (approche pratique)

L’argumentaire du colloque est le suivant :

Si l’étude de la littérature s’attache souvent aux œuvres achevées, il reste un certain nombre de pistes à explorer si l’on considère, dans l’écriture, la dimension de l’expérience.

Cette expérience peut être approchée à des degrés divers : à travers le processus, le laboratoire de l’écriture en train de s’élaborer, de s’inscrire dans une durée ; à travers les liens qu’entretient l’écriture avec la représentation de la réalité contemporaine et les modalités de perception qu’elle met en jeu ; enfin, à travers la relation de l’écriture à son propre matériau, à savoir le langage, dans le cadre des ruptures herméneutiques, structurelles, qu’elle génère.

Quand nous parlons de créer, nous envisageons implicitement un processus de génération, d’élaboration : il s’agit d’ajouter à ce qui est déjà là, non de soustraire. Or, à travers un corpus significatif de témoignages d’artistes et d’écrivains contemporains, il nous est apparu qu’une approche négative de l’écriture (au sens où l’on parle de négatif en photographie) était particulièrement féconde pour aborder la notion de création, en tant qu’elle s’inscrit dans un processus plus large, que nous tenterons d’observer et de théoriser, et qui met en tension l’action de s’affirmer et celle de disparaître, l’action de créer et celle de décréer. Nous trouvons la description de tels dispositifs dans les textes d’écrivains tels S. Beckett, V. Novarina, ou J.-Lagarce, mais aussi de la part d’autres écrivains et artistes modernes et contemporains, qui éprouvent le besoin de remettre en cause tout l’édifice de la langue dès qu’ils écrivent ou créent. Au delà des clivages entre les genres (théâtre, roman, poésie, essai), nous évoquerons la pragmatique de l’écriture, en tant qu’elle définit, pour l’individu contemporain, le champ d’une expérience, d’une investigation, d’une manière de repenser la relation au monde, et d’explorer d’autres modes de connaître, qui entrent en dialogue avec les héritages du passé. Comment les artistes élaborent un matériau réflexif à partir des textes de la voie négative, qui leur permet de constituer l’objet-œuvre, tout en décrivant l’expérience du cheminement vers cet objet, sera notre premier questionnement. Car ce qui est en jeu, c’est la manière dont l’acte de créer remet à plat nos manières de connaître.

Les notions négatives de détachement, de renoncement font désormais partie de notre monde contemporain, nous invitant à de nouvelles formes de vie, nous incitant à revoir notre relation à nous-mêmes et aux autres, à dépasser les rhétoriques de la certitude, à nous confronter aux impasses de nos représentations. Par « voie négative », nous n’entendons ni un déconstructivisme postmoderne, ni un avatar du nihilisme, mais un mode d’appréhension de l’inconnu par le biais du seul fait de créer, à travers un lexique que des écrivains et des artistes remettent au goût du jour, nous confrontant aux questions anthropologiques que sont la présence et l’absence, l’événement et l’apparition, le corps et la chair, le visible et l’invisible, le langage et la parole.

Nous nous appuierons sur les essais réflexifs des créateurs eux-mêmes, ainsi que sur les thèses d’historiens des idées, d’anthropologues, de philosophes, de critiques littéraires et d’historiens de l’art.

Les corpus étudiés s’appliqueront à la littérature et aux arts, dans le champ des études françaises, européennes et extra-européennes, en ce qui concerne prioritairement le domaine contemporain (mais d’autres époques pourront être évoquées, dans la mesure où elles éclairent la nôtre).

Les axes de réflexion pourraient être les suivants :

Les relations entre l’écriture et les autres arts.

Le rôle de la perception dans l’acte de création : épistémologie du geste créateur.

Analyse d’ateliers d’écrivains, en lien avec des notions négatives : invisible, innommable, incréé, impensé, etc.

Philosophie des langues.

Philosophie du processus créateur.

Ethos de l’écrivain, entre expression et effacement de soi.

Les propositions (200 mots maximum) devront nous parvenir avant le 1er décembre 2021, accompagnées d'une brève notice bio-bibliographique soulignant notamment la relation à la thématique concernée (la voie négative). Elles préciseront l'axe dans lequel elles se situent, de manière à prévoir, pour les communications non retenues pour le colloque (déjà en partie pourvu) des publications ultérieures en revue, ce projet devant nous occuper pendant plusieurs années.

COMITÉ SCIENTIFIQUE

Danielle BOUTET, Université UQAR de Rimouski.

Aurélie CHONE, Université de Strasbourg.

Thibault FAYNER, Université de Poitiers.

Cornelia KLETTKE, Université de Postdam.

Jean-Yves LAURICHESSE, Université de Toulouse 2 Jean Jaurès.

Arnaud MAÏSETTI, Université d’Aix-Marseille.

Patrick MAROT, Université de Toulouse 2 Jean Jaurès.

Lydie PARISSE, Université de Toulouse 2 Jean Jaurès.

Anne-Marie PETITJEAN, CY Cergy Paris Université.

Philippe FILLIOT, Université de Reims.

Myriam SUCHET, Université de Paris 3-Sorbonne nouvelle,

Tomasz SWOBODA, Université de Gdansk.

Amador VEGA, Université Pompeu Fabra à Barcelone.

Florence VINAS-THEROND, Université de Montpellier 3.

BIBLIOGRAPHIE DE REFERENCE (SÉLECTION)

Sur le paradigme de voie négative

Grotowski, Jerzy, Vers un théâtre pauvre, trad. du polonais par Claude B. Levenson, Paris, L’Âge d’Homme, 2012.

Novarina, Valère, Voie négative. P.O.L, 2017.

Ossola, Carlo, Le Continent intérieur, Paris, Félin, 2013.

Ossola, Carlo, En Pure perte. Le renoncement et le gratuit, Rivages poche / Petite bibliothèque, 2011.

Parisse Lydie, Les Voies négatives de l’écriture dans le théâtre moderne et contemporain, Paris, Classiques Garnier, 2019.

Regy, Claude, L’État d’incertitude, Besançon, Les Solitaires intempestifs, 2002.

Vega Amador, «Esthétique apophatique. Critique de la visibilité et herméneutique du sacré dans l’art contemporain», Le Discours mystique dans la littérature et les arts de la fin du xixe siècle à nos jours, Lydie Parisse éd., Paris, Classiques Garnier, 2012, p. 170-179.

Vega, Amador, Novarina, Valère, « Art contemporain et tradition théologique », propos recueillis lors de la séance du séminaire du laboratoire PLH, Passeurs de Patrimoine organisé le 20 octobre 2015 à Toulouse, au Ring, par L. Parisse. https://www.canal-u.tv/video/universite_toulouse_ii_le_mirail/art_contemporain_et_tradition_theologique_valere_novarina_amador_vega.19236/consulté le 10/04/2021.

Wimbush, Andy, Still: Samuel Beckett’s Quietism. Stuttgart, Ibidem Verlag, “Samuel Beckett in Company”, vol. 7, 2020. 290 pp.

Wei Wu Wei [Gray, Terence, dit], La Voie négative, trad. de l’anglais par G. Régnier, Paris, La Différence, 1977.

Weil, Simone, Œuvres, Paris, « Quarto », Gallimard, 1999.

Zima, Pierre Václav, La négation esthétique. Le sujet, le beau et le sublime de Mallarmé et Valéry à Adorno et Lyotard, Paris, L’Harmattan, 2002.

Axe 1. Langue et altérité (approche linguistique )

Derrida, Jacques, Le Monolinguisme de l’autre, Paris, Galilée, 1996.

Hofmannsthal, Hugo von, Les mots ne sont pas de ce monde. Lettres à un officier de marine, trad. P. Deshusses, Paris, Rivages poche / Petite Bibliothèque, 2005.

Novarina, Valère, Le Théâtre des paroles. P.O.L, 1989. Devant la parole, P.O.L, 1999. L’Équilibre de la Croix. P.O.L, 2003. Lumières du corps. P.O.L, 2006. L’Envers de l’Esprit, P.O.L, 2009.

« Ouverture », in Madame Guyon, rencontres autour de la vie et l’œuvre de Madame Guyon, Grenoble, Jérôme Millon, 1997, pp. 9-13.

Parisse, Lydie, La parole trouée : Beckett, Tardieu, Novarina, Paris, Lettres Modernes Minard, Archives, Caen, 2008, rééd. Classiques Garnier, 2019.

Steiner, George, Après Babel, trad. de l’anglais par P.-E. Dauzat et L. Lotringer, Paris, Albin Michel, 1998.

Steiner, George, Extraterritorialité. Essai sur la littérature et la révolution du langage, trad. de l’anglais par P.-E. Dauzat, Paris, Calmann-Lévy, 2002.

Suchet, Myriam, L'Imaginaire hétérolingue. Ce que nous apprennent les textes à la croisée des langues, Paris, Classiques Garnier, 2014.

Axe 2. Création et expérience. Epistémologie du processus créateur

(approche philosophique)

Anzieu, Didier, Le Corps de l’œuvre. Essais psychanalytiques sur le travail créateur, Paris, NRF, Gallimard, 1981.

Barthes, Roland, Critique et vérité, Tel Quel, Paris, Seuil, 1966.

Bergson, Henri, L’Evolution créatrice, Paris, « Quadrige », Presses universitaires de France, 2003.

Bergson, Henri, L’Energie spirituelle, Paris, « Quadrige », Presses universitaires de France, 2013.

Bonardel, Françoise, Philosophie de l’alchimie.Grand œuvre et modernité, Paris, Presses Universitaires de France, 1993.

Courtois-L’heureux, F., & Wiame, A. (Éds). (2015). Étienne Souriau. Une ontologie de l’instauration. Paris : Vrin.

Dewey, John, L’Art comme expérience, trad. de l’anglais coordonnée par J. Cometti, Paris, Gallimard, « Folio Essais », 2010.

Didi-Hubermann, Georges, Essayer voir, Paris, Minuit, 2014.

Didi-Hubermann, Georges, Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, Paris, Minuit, 1992.

Fiant, Anthony, Pour un cinéma contemporain soustractif, Paris, Presses Universitaires de Vincennes, 2014.

Filliot, Philippe, Être vivant, méditer, créer, Arles, Actes Sud, « Le souffle de l’esprit », 2016.

Foucault, Michel, L’Herméneutique du sujet, Paris, Seuil/Gallimard, « Hautes Etudes », 2001.

Henry, Michel, Voir l’invisible. Essai sur Kandinsky, Paris, PUF, 2004.

Le Breton, David, Disparaître de soi. Une tentation contemporaine, Paris, Metailié, 2015.

Le Breton, David, Du Silence, Paris, Métaillié, [1997] 2015.

Marion, Jean-Luc, Certitudes négatives, Paris, Grasset, 1970.

Merleau-Ponty, Maurice, Le Visible et l’invisible, Paris, Gallimard, « Tel », 1964.

Souriau, Étienne, Les différents modes d’existence, Paris, Presses universitaires de France, 2009.

Verdier, Véronique, Existence et création, Paris, L’Harmattan, 2016.

Axe 3. Ateliers.

Ateliers d’écrivaines et d’écrivains.

Bauchau, Henry, L’Ecriture à l’écoute, Arles, Actes Sud, 2000.

Duras, Marguerite, Ecrire, Paris, Gallimard, 1993.

Ernaux, Annie, L’Ecriture comme un couteau, Paris, « Folio », Gallimard, 2011.

Kerangal, Maylis de, « Chasseur-cueilleur : une expérience du tâtonnement », Devenirs du roman. Ecriture et matériaux, Paris, Inculte, 2014.

Laferrière, Dany, Journal d’un écrivain en pyjama, Paris, Grasset, 2013.

Lagarce, Jean-Luc, Du Luxe et de l’impuissance, Besançon, Les Solitaires intempestifs, 1995.

Novarina, Valère, « Le Débat avec l’espace », Devant la parole, P.O.L, 1999.

Pommerat, Joël, Théâtres en présence, Arles, Actes Sud, 2016.

Ateliers d’écriture, recherche-création.

Andre, Alain, Babel heureuse. L’atelier d’écriture au service de la création littéraire, Aubensas, Syros Alternatives, 1989.

Bon, François, Tous les mots sont adultes. Méthode pour l’atelier d’écriture, Paris, Fayard, 2000.

Bon, François, Houdart-Merot, Violaine & Idier, Antoine, Colloque international Recherche et création littéraire. Rencontre sur les pratiques d'écriture dans les écoles d'arts et à l'université, 16, 1 et 18 novembre 2015. http://www.ensapc.fr/creation-litteraire/

Danan, Joseph, Sarrazac, Jean-Pierre, L’Atelier d’écriture théâtrale, Actes Sud-Papiers, “Apprendre”, 2012.

Danetis, Daniel (éd.), Pratiques artistiques et pratiques de recherche, Paris, L’Harmattan, 2007.

Dawson, Paul, Creative Writing and The New Humanities, Londres & New York, Routledge, Taylor & Francis Group, 2005.

Desrochers, Jean-Simon, Processus agora. Approche biculturelle des théories de la création, Montréal, Les Herbes rouges, 2015.

Fayner, Thibault, Apprendre à écrire pour le théâtre, Besançon, Les Solitaires intempestifs, 2019.

Gosselin, Pierre, & Le Coguiec, Éric (Éds), La recherche création : Pour une compréhension de la recherche en pratique artistique. Québec, Presses de l’Université du Québec, 2006.

Houdart-Merot, Violaine & Petitjean, Anne-Marie (dir.). Les cahiers d’Agora, n°1,« Écritures contemporaines et processus de création », revue en ligne du Centre de Recherche Agora. https://cyagora.cyu.fr/cahiers-dagora-revue-en-humanites/numero-1-ecritures-creatives-et-processus-de-creation/ consulté le 10/04/2021.

Houdart-Merot, Violaine, La création littéraire à l’université, Paris, Presses Universitaires de Vincennes, 2018.

Manning, Erin, Massumi, Brian, Pensées en actes. Vingt propositions pour la recherche-création, Dijon, Les Presses du réel, 2018.

Mc Gurl, Mark, The program era: postwar fiction and the rise of creative writing. Cambridge (Mass.), Londres, Harvard University Press, 2009.

Myers, David Gershom, The Elephants Teach: Creative Writing since 1880, [Prentice Hall, 1996] Chicago/Londres, The University of Chicago Press, 2006.

Oriol-Boyer, Claudette, Bilous, Daniel (dir.) Ateliers d’écriture littéraire, Paris, Hermann, 2013.

Vinaver, Michel, Écritures dramatiques, Arles, Actes Sud, 1993.