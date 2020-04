Prix “Mémorial” de la George Sand Association

Pour honorer la mémoire de Janis M. Glasgow, dont la thèse, “Psychological Realism in George Sand’s Early Novels” (1966), fut l’une des premières études sur Sand en Amérique du Nord, l’Association George Sand avait créé en 2001 le prix de la meilleure thèse de doctorat consacrée à George Sand. Ce prix a été transformé en 2004 en « GSA Memorial Prize » pour honorer tous les collègues disparus qui ont consacré leur recherche à George Sand. Ont reçu ce prix, Susan J. White (2004) ; Marie-Cécile Levet (2008) ; Rachel Corkle, Anne Marcoline et Manon Mathias (ex aequo, en 2013), Marilyn Mallia (2015), Amélie Calderone (2017) et Rebecca Sugden (2019). Le prochain prix sera décerné à la meilleure thèse soutenue en 2019 ou 2020.

Toute thèse, en anglais ou en français, consacrée entièrement ou en partie à George Sand peut être soumise au comité en charge de ce prix jusqu’au 15 janvier 2021. Le jury est constitué de deux membres du comité éditorial des George Sand Studies, à qui se joindra un/e évalutateur/trice externe.

*

Modalités de soumission : avant le 15 janvier 2021, envoyez, s’il vous plaît, à Annabelle Rea (rea@oxy.edu) un sommaire de la thèse consacrée entièrement ou en partie à l’œuvre de Sand (en anglais ou en français) et soutenue en 2019 ou 2020. Joignez également la table des matières de la thèse, un curriculum vitae et une lettre de recommandation du directeur ou de la directrice de thèse.

Le jury se réserve le droit de demander aux finalistes de lui soumettre par la suite la thèse entière.

*

Pour faire un don au fonds de bourse, envoyez votre chèque en dollars américains, libellé au nom de la « George Sand Association », à Rachel Corkle à : 34 E Broadway, Apt 9, New York, NY 10002, USA.

Les chèques en dollars canadiens ou en euros, libellés au nom d’Annabelle Rea qui mettra l’équivalent en dollars U.S. dans le compte pour le fonds de bourse, devraient être envoyés à Annabelle Rea à 1445 Valley View Road, #15, Glendale, CA 91202, USA.

*

George Sand Association Memorial Prize

In 2001, the George Sand Association created the Janis M. Glasgow Memorial Prize to honor the memory of Janis Glasgow, whose 1966 dissertation, “Psychological Realism in George Sand’s Early Novels,” represents one of the first scholarly studies of Sand in North America. In 2004, the GSA voted to change the name of the award to the GSA Memorial Prize to honor all pioneering Sand scholars now deceased. Previous recipients are: Susan J. White (2004); Marie-Cécile Levet (2008); tied for first place, Rachel Corkle, Anne Marcoline, and Manon Mathias (2013); Marilyn Mallia (2015), Amélie Calderone (2017) and, most recently, in 2019, Rebecca Sugden. The next prize will recognize the best dissertation on George Sand defended in the years 2019 through 2020. Any doctoral dissertation, in English or in French, in whole or in part on Sand may be submitted to the prize committee by the January 15 deadline. Two members of the Editorial Board of George Sand Studies, along with one outside reviewer, will serve as judges.

*

To submit work for consideration, please send, by no later than January 15, 2021, an abstract of the dissertation, the table of contents, a curriculum vitae, and a letter of recommendation from the dissertation advisor, to Annabelle Rea (rea@oxy.edu). Finalists may be asked to submit the entire dissertation at a later date.

*

To contribute to the fund, please send your donations, in the form of checks in U.S. dollars made out to "George Sand Association," to Rachel Corkle, (address: 34 E Broadway, Apt 9, New York, NY 10002). Checks in Canadian dollars or in euros should be made payable to "Annabelle Rea," who will deposit the equivalent amount in U.S. dollars to the prize account (1445 Valley View Road, #15, Glendale, CA 91202). All contributions will be acknowledged by e-mail or post.

*

Un accusé de réception sera envoyé soit par courriel soit par la poste.