Society for French Studies

Prix Malcolm Bowie

Le 28 fevrier 2022 est la date limite pour envoyer les propositions (comprenant l’article) pour le Prix 2021.​​​​​​​



Malcolm Bowie, disparu en janvier 2007, fut l’un des experts anglophones les plus éminents et créatifs de sa génération dans le domaine de la littérature française et de la pensée contemporaine française. Par ailleurs, il fit preuve à l’égard de la communauté scientifique d’un immense dévouement et devint une figure de proue dans son champ de recherches, au Royaume-Uni et à l’étranger, son engagement auprès de la Society for French Studies n’étant qu’un exemple parmi d’autres : Président de la Society for French Studies de 1994 à 1996 ainsi que directeur de French Studies de 1980 à 1987. Un prix a été créé en son honneur, destiné à récompenser les jeunes chercheurs en distinguant le meilleur article publié l’année précédente dans la discipline des Études Françaises au sens large.



Le Prix comprend:



la remise d’une somme de £1000

le remboursement des frais de voyage pour assister au prochain colloque annuel de la Society for French Studies

l’annonce de l’attribution du prix dans le French Studies Bulletin ainsi que sur la page web de la Society for French Studies

Conditions de participation



Les directeurs de revues scientifiques, les directeurs ou les éditeurs de volumes collectifs et les directeurs de départements universitaires sont invités par la Society for French Studies à proposer des articles publiés en 2021. Les auteurs ne sont pas autorisés à soumettre eux-mêmes leur article quoiqu’ils aient la possibilité de demander de le faire à des directeurs, des éditeurs ou à des responsables de département universitaire. Afin de pouvoir être sélectionnés, les auteurs doivent avoir obtenu leur doctorat depuis cinq ans au plus au moment de la publication de l’article. Tout lieu de publication est acceptable mais il est impératif que les articles soient écrits en français ou en anglais.



Les propositions doivent être adressées par mail au Professor Diana Holmes (d.holmes@leeds.ac.uk) et doivent être accompagnées des détails de publication pour l’article proposé ainsi que des renseignements (date et établissement) relatifs à l’obtention du doctorat. Au dossier sera joint un document PDF de l’article tel qu’il a été imprimé. Sans ce dernier élément, la proposition ne sera pas valable.

https://www.sfs.ac.uk/prizes/malcolm-bowie-prize