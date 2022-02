Le Prix Henry Bauchau 2022 attribué par l’ULouvain (qui gère les archives de l'écrivain) est actuellement ouvert aux candidatures.

Décerné tous les quatre ans, le Prix Henry Bauchau est destiné à récompenser le travail le plus remarquable relatif à l’œuvre d’Henry Bauchau, qu’il soit de recherche, de création, de diffusion ou d’exploitation de l’œuvre sous toute forme envisageable.



Voir le règlement détaillé du Prix sur le site

https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/isp/alpha/prix-henry-bauchau-de-l-uclouvain.html



Disciplines : Les domaines pris en considération sont les suivants :

- travail de recherche scientifique dans les différents domaines des sciences humaines ;

- création artistique (littéraire, musicale, cinématographique, plastique, théâtrale, numérique, etc.) ;

- traduction ;

- contribution journalistique notable ;

- médiation par l’œuvre dans le cadre de l’accompagnement social ou thérapeutique.

Cette liste n’est pas limitative. Le Conseil s’efforce de récompenser aussi bien des activités « sur le terrain » que des travaux de type conceptuel.



Conditions : envoi du dossier de candidature comprenant la présentation de l’objet à primer et le CV du candidat à l’adresse fondshenrybauchau@gmail.com. Les dossiers parviendront sous format informatique, ainsi que sous toute forme complémentaire utile (ex. imprimé, DVD…) en quatre exemplaires au Fonds Henry Bauchau de l’UCLouvain, c/o Professeur Myriam Watthee-Delmotte, Collège Mercier (boîte L3.06.02), 14 Place Cardinal Mercier à B-1348 Louvain-la-Neuve (Belgique).

Le secrétariat du Fonds se chargera de la transmission des dossiers aux membres du Conseil.



Jury : des personnalités nommément désignées par l’écrivain (des spécialistes de l’œuvre et les fils de l’écrivain) et des experts extérieurs.



Montant : 1000 euros.



Cérémonie : Le 21 septembre 2022, à l’occasion de l’exposition et du colloque « Henry Bauchau : sous les mots, les images » à la Wittockiana, le Musée des arts du livre et de la reliure à Bruxelles, en hommage à l’écrivain pour le dixième anniversaire de son décès.



Calendrier : -dépôt des candidatures au 30 avril 2022.

-annonce du résultat au 30 juin 2022.

-cérémonie de remise du Prix : 21 septembre 2022.



Pour tout renseignement : Myriam Watthee-Delmotte, watthee@gmail.com.