L’ASSOCIATION INTERNATIONALE « LA MAISON D’AUGUSTE COMTE »

dont l’objectif est de faire connaître l’œuvre d’Auguste Comte et les positivismes, décerne un prix de thèse et des aides à la recherche, pour un montant global de : 3000 euros



PRIX DE THÈSE



L’Association décerne un prix à une thèse dont le sujet portera, dans un ordre préférentiel, sur :

1- Auguste Comte et les positivismes aux XIXe et XXe siècles

2- L'histoire et la philosophie des sciences au XIXe siècle

3- La politique et les sciences sociales au XIXe siècle



Cette thèse (ou PhD) devra avoir été soutenue depuis moins de cinq ans. Les candidats sont priés de se faire connaître auprès de l'Association. Ils devront joindre un exemplaire de leur thèse et un curriculum vitae détaillé.



Date limite de dépôt des candidatures : 30 avril 2022



AIDES A LA RECHERCHE



L’Association attribue une somme pour aider à financer et à encourager des travaux de recherche portant, dans un ordre préférentiel, sur :

1- Auguste Comte et les positivismes aux XIXe et XXe siècles

2- L'histoire et la philosophie des sciences au XIXe siècle

3- La politique et les sciences sociales au XIXe siècle



Ces travaux de recherche mettront à profit les ressources documentaires du Centre de documentation de la Maison d’Auguste Comte. Les candidats devront envoyer une lettre de motivation accompagnée d’un projet de recherche, d’un curriculum vitae détaillé, d’une liste des publications, et, éventuellement, de lettres de recommandation.



Date limite de dépôt des candidatures : 30 avril 2022

*

Adressez vos dossiers de candidature à l’Association « La Maison d’Auguste Comte »

10, rue Monsieur-le-Prince -75006 Paris. Pour toute information : Tél. 01.43.26.08.56

Courriel : auguste.comte.paris@gmail.com

Notre site Internet : www.augustecomte.org.