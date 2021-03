(english version below)

Prix d’Excellence de la SELC pour la coopération dans le domaine des études littéraires comparées

La SELC invite les responsables de volumes critiques (directeurs de publications) à présenter leurs livres au Prix d’Excellence de la SELC pour la coopération dans le domaine des études littéraires comparées, qui récompense un volume édité contribuant de façon significative à la recherche en littérature comparée.

Ce prix a pour but de promouvoir la coopération dans la recherche comparatiste, et récompense la créativité souvent mésestimée des éditeurs.

Le Prix d’Excellence attribuera 500 euros au groupe éditorial (éditeur-éditrice individuel-le ou le collectif entier) d’un volume, et remettra des certificats nominaux aux auteur.e.s des articles contenus dans le volume. Les candidat.e.s présélectionné.e.s en seront informé.e.s en juin 2021, et le volume qui recevra le prix sera annoncé lors du Congrès biannuel de la SELC en septembre 2021, au cours duquel les gagnant.e.s du prix se verront remettre leurs prix et les auteur.e.s des articles du volume leurs certificats, si les conditions sanitaires le permettent.

Conditions d’éligibilité

Le prix sera attribué à un volume édité dans le domaine de la littérature comparée de 80 000 mots minimum. Ce volume peut être, par exemple, une collection d’articles, un ouvrage chapitré à auteurs multiples ou un numéro spécial de revue/journal. Il est indispensable que le livre édité ou numéro de revue ait été évalué par des pairs.

Sa date de publication doit être comprise entre 2017 et 2020. Il doit être disponible en français ou en anglais (les deux langues couramment utilisées par la SELC), soit qu’il ait été écrit soit traduit dans une de ces langues.

Sont éligibles les livres qui sont liés à la littérature d’au moins un pays européen, et qui adoptent une perspective comparatiste, soit en examinant des textes de minimum deux cultures ou littératures ou langues, soit en envisageant la littérature en relation avec un ou plusieurs autres media (peinture, photographie, études filmiques par exemple), soit en envisageant la littérature en relation avec une autre discipline (philosophie, sociologie, photographie par exemple).

Le livre peut être présenté au jury par la personne responsable du projet, la maison d’édition, ou les auteur.e.s qui y ont contribué. La personne responsable doit être membre de la SELC au moment de l’envoi de la candidature. Les frais d’inscription s’élèvent à 15-25€ selon le statut du membre. La SELC est une association à but non lucratif. Les frais qu’elle collecte servent à financer l’organisation de colloques, à des bourses de voyages pour ces colloques et au Prix d’Excellence. La procédure et les informations sur les frais d’inscription sont disponibles à l’adresse suivante : https://escl-selc.eu/become-a-member/

Nous conseillons aux candidat.e.s de payer leur inscription au moins une semaine avant la fin de l’appel à candidature (30 mars 2021). Il n’est pas nécessaire que les auteur.e.s du volume soient membres de la SELC.

Ne sont pas éligibles les articles individuels, les numéros de revue qui n’adoptent pas une approche comparatiste, les monographies individuelles, les actes de colloques, ainsi que les ouvrages tels que les encyclopédies. Un seul volume par responsable(s) peut être soumis à candidature.

Déroulement des candidatures

Les propositions de volumes édités doivent être envoyées à escl.award@gmail.com

Aucune contribution papier ne sera acceptée.

Chaque contribution comprendra 3 documents attachés au format pdf :

Le volume édité

Une lettre des responsables contenant leurs adresse emails, présentant le volume et justifiant en 200 mots de sa contribution dans le domaine de la littérature comparée en particulier.

Une preuve que les frais d’inscription de la personne responsable ont été payés (capture d’écran extrait de relevé bancaire ou email du trésorier de la SELC)

Le nom des fichiers devra commencer par le nom de la personne responsable (ex.: VARGAeditedvol.pdf, VARGAletter.pdf)

Calendrier :

Date limite d’envoi des candidatures : le 30 mars 2021.

Liste de pré-sélection annoncée en juin 2021.

Prix remis au Congrès de la SELC à Rome en septembre 2021, si les conditions sanitaires le permettent.

*

ESCL AWARD

Excellence Award for Collaborative Research

The ESCL invites editors of academic volumes to present their application for the ESCL Excellence Award for Collaborative Research, to be awarded for an outstanding edited volume which makes an original contribution to the field of Comparative Literature.

The award encourages collaborative comparative research, in recognition of the often-undervalued creative work of editor(s).

The Excellence Award consists of a single cash prize of 500 euros given to the editor(s) of the volume, and certificates attributed to both the editor(s) and the contributors. Candidates who are on the short-list will be informed in June 2021, and the winning volume will be announced at the ESCL’s next biannual congress in September 2021, where the editor(s) will receive their prize and the contributors their certificates (in consideration of the current sanitary measures).

Eligibility Criteria and Rules

The award will be attributed to an edited volume in comparative literature of a minimum of 80,000 words: for instance, a collection of articles, of book chapters or a special issue of an academic journal. The volume needs to have already undergone peer-review.

Its publication date must be comprised between 2017 and the end of 2020.

The volume needs to be either originally written in English or in French (the two communication languages of ESCL), or to have been translated into one of these languages.

This award will consider volumes with a strong connection to at least one European literature, which adopt a comparative approach and analyse texts from two or more different literary cultures, languages, mediums (painting, photography, film AND literature, for example) or disciplines (philosophy, sociology, photography AND literature for example).

Publishers, editors and contributors are allowed to propose a volume to the award. The editor of the submitted volume must be a paying member of the ESCL at the time of submission. Membership fees are 15-25€ and the ESCL is non-profit: its revenues are used to fund the biannual Congress and travel grants. For guidelines on membership fees see https://escl-selc.eu/become-a-member/. We advise the applicants to pay their membership at least a week before the submission deadline. It is not necessary that all contributors to the edited volume be paying members.

Ineligible works

Individual articles, standard journal issues that do not meet the required comparatist approach and length, single-authored monographs, conference proceedings and reference works such as encyclopedias will not be accepted. Only one submission per editor is accepted.

Submission Process

Submissions must be made in electronic form (pdf), to the following email address: escl.award@gmail.com

Printed submissions will not be accepted. Submissions comprise 3 documents that must be attached as pdf to the submission email:

• the edited volume

• a letter from the editor(s) introducing the volume and explaining in 200 words how it contributes to the field of comparative literature specifically. This letter should also contain their contact information.

• a proof that membership fees have been paid to the ESCL at the moment of submission (this could take the form of a screenshot, a bank statement or an email from the ESCL treasurer for instance).

• The name of the files should start with the last name(s) of the candidate(s) (ex.: VARGAeditedvol.pdf, VARGAletter.pdf)

Timeline

Deadline for submissions: March 30, 2021.

Short-list announced: June 2021

Prize awarded at the ESCL Congress in Rome in September 2021 (in consideration of the current sanitary measures).