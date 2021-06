« Prendre le parti des animaux » : entretien avec Jean-Christophe Bailly

Sylviane Coyault s’entretient avec Jean-Christophe Bailly, notamment autour du Parti pris des animaux dans le cadre du festival Littérature au Centre 2021, cette année en ligne en partenariat avec Diacritik. Une édition centrée sur « Littérature et animal ».

Vous consacrez, depuis trois décennies au moins, des textes aux animaux : en 1991 c’est L’Oiseau Nyiro (La Dogana) ; en 2007 Le Versant animal (Bayard) ; en 2013 Le Parti pris des animaux (Bourgois). Et dans Le Dépaysement, deux chapitres sont intitulés « Du côté des bêtes ». Est-ce que cette passion pour le monde animal vous vient de l’enfance ? Vous étiez un petit citadin, me semble-t-il.

Je ne me souviens pas d’avoir été frappé par les animaux plus que les autres enfants. Mais c’est-à-dire aussi que je l’ai été tout autant qu’eux, et comme on peut l’être via ces contacts restreints, furtifs ou imaginaires qui sont ceux des enfants des grandes villes. Deux images dominent, les visites au Jardin des Plantes à Paris, et une ferme où j’allais chercher le lait à la campagne. Donc des choses très banales, mais qui peuvent avoir une allonge formidable. Il y a eu je crois comme une longue dormance au terme de laquelle les animaux sont revenus, et la peinture de Gilles Aillaud a joué là le premier rôle. C’est l’existence même des animaux qu’il interrogeait et cela je l’ai vu tout de suite, avant même de le rencontrer. L’enclenchement qui a suivi, avec le séjour dans les réserves du Kenya, a été définitif. […]

