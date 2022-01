Premières Rencontres OTALF - Orientations Théoriques et Appliquées dans les études de Linguistique Française synchronique et diachronique (Milan & en ligne)

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan

Premières Rencontres OTALF - Orientations Théoriques et Appliquées dans les études de Linguistique Française synchronique et diachronique

L’Osservatorio di Terminologie et Politiche Linguistiche (OTLP), en collaboration avec l’Università degli Studi di Bologna (Département des Langues, Littératures et Cultures modernes), l’Università degli Studi di Napoli « Parthenope » (Département d’Études Économiques et Juridiques), l’Università degli Studi di Perugia (Département des Sciences Politiques) et l’Università degli Studi di Verona (Département des Langues et Littératures Étrangères), avec le soutien de la Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France, lance la première édition des Rencontres OTALF - Orientations Théoriques et Appliquées dans les études de Linguistique Française synchronique et diachronique, qui se tiendront les 19 et 20 mai 2022 auprès de l’Università Cattolica del Sacro Cuore, à Milan.

Les Rencontres OTALF offrent un plateau aux différentes dimensions de la recherche de pointe en cours en linguistique française : conférences de spécialistes, présentations des travaux d’équipe et de projets nationaux et internationaux, interventions de chercheur.euse.s seniors et juniors, études de cas, dans la perspective d’une mutualisation fructueuse des savoirs. Les participant.es seront invité.es en raison de la thématique choisie chaque année. La publication des communications (conférences et présentations des invité.e.s) est prévue entre décembre 2022 et mars 2023, après soumission des articles à des relecteurs en double aveugle. Le programme des Premières Rencontres sera diffusé fin mars 2022.

Au cours de ces journées une séance est spécialement consacrée aux doctorant.e.s (en cours, en fin de doctorat, ayant conclu leur parcours depuis deux ans maximum) en lexicologie, lexicographie et terminologie françaises, qui pourront présenter leurs travaux dans ces domaines. Un débat avec des spécialistes est prévu en conclusion de la séance.

Un appel à communications est ouvert pour la séance des 1ères Rencontres OTALF consacrée aux doctorant.e.s ; la sélection des propositions sera faite par les membres du Comité scientifique des Rencontres OTALF. Le Comité scientifique des Rencontres OTALF décernera le "Prix de la meilleure communication" par un.e jeune doctorant.e présentée lors des Rencontres. Le Prix est remis à un.e doctorant.e (en cours, en fin de doctorat, ayant discuté la thèse depuis deux ans maximum) et lui donnera la possibilité de publication dans les formes prévues pour les Rencontres OTALF.

Thèmes, objets et perspectives

Des propositions touchant à des projets de recherche en lexicologie, lexicographie et terminologie françaises, en perspective diachronique et/ou synchronique, sont acceptées. Toutes les perspectives théoriques sont les bienvenues.

Les principaux critères d’évaluation pour le Prix sont les suivants :

- la pertinence et l’importance du sujet de recherche dans le cadre des études françaises et francophones ;

- la rigueur scientifique de l’analyse et la qualité de la bibliographie ;

- la contribution des résultats de recherche à l’avancement des connaissances ;

- la maîtrise du français et l’efficacité communicative.

Format des présentations

Les présentations (six maximum) seront d’une durée de 20 minutes. Les langues des communications seront le français et l’italien.

Modalités de soumission

Les propositions de communication prendront la forme d’un résumé de 500 mots maximum, titre compris (à l’exclusion d’éventuelles figures ou tables et d’une bibliographie), en deux versions, l’une anonymisée et l’autre non. Dans la version non-anonyme, merci de préciser son statut, son affiliation et de joindre une notice bio-bibliographique.

Les documents devront être envoyés en format Word (.doc, .docx) ou PDF et seront à faire parvenir avant le 18 mars 2022 à l’adresse suivante : osservatorio.terminologie@unicatt.it.



Calendrier

Jusqu’au 18 mars 2022 – réception des propositions ;

Jusqu’au 10 avril 2022 – communication du résultat de l’évaluation des propositions faite par le Comité scientifique ;

Jusqu’au 30 avril 2022 – inscription aux Premières Rencontres OTALF ;

19 et 20 mai 2022 – Premières Rencontres OTALF.

Comité scientifique

Philippe CARON, Université de Poitiers

Concetta CAVALLINI, Università degli Studi di Bari

Sara CIGADA, Università Cattolica del Sacro Cuore

Manuel Célio CONCEIÇAO, Universidade do Algarve

Paolo FRASSI, Università degli Studi di Verona

Claudio GRIMALDI, Università degli Studi di Napoli « Parthenope »

John HUMBLEY, Université de Paris

Christine JACQUET-PFAU, Collège de France

Chiara MOLINARI, Università degli Studi di Milano

Francesca PISELLI, Università degli Studi di Perugia

Alain POLGUÈRE, Université de Nancy

Paola PUCCINI, Università degli Studi di Bologna

Étienne QUILLOT, Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France

Maria Teresa ZANOLA, Università Cattolica del Sacro Cuore, Direction OTPL