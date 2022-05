Saint-Louis, Sénégal

PREMIER CONGRÈS DU R2AD[1] en partenariat avec le GRADIS[2](UGB, SÉNÉGAL)





« L’ANALYSE DU DISCOURS EN CONTEXTE AFRICAIN : UNE ANALYSE DU DISCOURS SITUÉE ? »



14-16 JUIN 2023



Université Gaston Berger (Saint Louis, Sénégal)





1. ARGUMENT



En investissant l’Afrique (francophone) entre les années 70 et 80, l’Analyse du Discours a donné lieu à des travaux prenant pour « objet » l’Afrique, envisagée comme « corpus », et réduite parfois à un simple champ d’investigation pour la collecte de données et la description de phénomènes discursifs et langagiers locaux. Depuis, « le décryptage et l’élucidation des spécificités des pratiques langagières d’Afrique » (LEZOU KOFFI, 2021 : 18) sont réalisés dans des cadrages théoriques et méthodologiques développés par des chercheur.e.s européen.ne.s, pour la plupart étranger.e.s aux réalités discursives africaines et très peu outillé.e.s. C’est pourquoi, à côté de la mobilisation des grandes théories de la linguistique (Paveau et Sarfati, 2003), de l’Analyse du Discours (MAINGUENEAU, CHARAUDEAU), des approches de l’Argumentation (PLANTIN, AMOSSY), à partir d’un point d’observation très souvent occidentalo-centré, donc parfois déconnecté des habitus linguistiques et des contextes africains, le Réseau Africain d’Analyse du Discours (R2AD) travaille à la naissance d’une analyse du discours « africaine » (ADA) articulée autour des situations sociales, culturelles, politiques, économiques, des expériences, des connaissances et de la psychologie des Africains. Un renouvellement épistémologique pour étudier le discours africain s’autorise de fait. En Afrique, en effet, le social est intrinsèquement lié aux types de discours (surtout littéraire, politique, religieux ou confrérique, etc.). Cela manifeste la performativité du discours africain comme une continuité dans une conjugaison solidaire du dire et du faire.

Les contextes sociolinguistiques et culturels hétérogènes inspirent certain.e.s spécialistes qui identifient des biais conceptuels et épistémiques dans les pratiques sociodiscursives, urbaines, littéraires et politiques (BOHUI, 2003, 2004 ; LEZOU KOFFI, 2012 ; SY, 2017). Ces références fondent l’AD en Afrique francophone, principalement, dans l’héritage de l’école française d’Analyse Du Discours où, d’une part, elle développe sa capacité à produire des savoirs sur des catégories/objets d’analyse, notions ou concepts attestés : l’objectif, en arrière-plan, étant de procéder à un retravail conceptuel qui mette en exergue les spécificités du terrain Afrique tels que N. COULIBALY (2014a, 2014b, 2014c, 2019) procède à propos du discours électoral en Afrique de l’ouest (MBOW, 2015, 2018, 2020). D’autre part, l’AD pratiquée en Afrique identifie des objets originaux qu’elle tente de décrire et de catégoriser à l’instar des avertisseurs communicationnels (BOHUI, 2013), du Zouglou (LEZOU KOFFI, 2018 ; LEZOU KOFFI et ADOU, 2020), de formes de vie africaines (SY, 2022).

Ce travail conceptuel fournit donc des pistes pour une analyse du discours « africaine » qui ne pense la textualité/discursivité qu’en corrélation avec son contexte de production et donc une prégnance du terroir et du territoire africain qui induit une pluriversalité épistémique matérialisée par une territorialisation des connaissances (subjectives) disséminées par des « savoirs situés » (ESPINOLA, 2012 ; PUIG DE LA BELLACASA, 2014).

Ainsi, évoquer l’idée d’une « analyse du discours africaine située », c’est s’inscrire résolument dans une dynamique de conceptualisation, d’élaboration de cadrages théoriques et méthodologiques, de propositions de modèles d’analyse qui posent les jalons d’analyses fortement afro-centrées de l’usage des formes d’expression, de la mise en forme de nos expériences individuelles et collectives en langages. C’est également travailler sur des pratiques langagières localisées dans les espaces géographiques africains, en veillant à mettre en évidence des indicateurs de positionnement qui expriment une identité africaine. C’est enfin emprunter le chemin inverse, en envisageant un inversement des rôles sur l’échiquier scientifique, en se dépouillant du statut du réceptacle épistémique. Et ceci d’autant plus qu’une conception élargie de la notion de discours en tant qu’ensemble signifiant, de schématisation de l’expérience sous la forme de langage, permet d’interroger également le verbal et le non verbal, le linguistique et le non linguistique pour saisir les mécanismes du faire sens dans et par la société ainsi que les modes d’articulation des niveaux de pertinence de ce faire sens (FONTANILLE, 2008, 2015 ; LANDOWSKI, 1989 ; SY, 2018, 2019).

Pour ce faire, le R2AD appelle les chercheur.e.s africain.e.s à sortir des appropriations théoriques et quitter les adaptations méthodologiques pour viser une décolonisation épistémique (GROSFOGUEL, 2010 : 119) qui positionne la recherche africaine comme productrice de savoirs. Non qu’il faille balayer du revers de la main l’existant scientifique qui a nourri la recherche africaine en général et l’AD en particulier jusqu’à ce jour. Il est plutôt question de procéder à un retravail des concepts, théories et méthodes de l’analyse du discours à l’aune des réalités africaines : poser l’Afrique comme un contributeur épistémique (PAVEAU, 2018).

Dans le sillage des projets de cartographie des praticiens du discours et d’élucidation des ancrages épistémologiques des recherches en AD, ce premier congrès du R2AD, se veut le prolongement d’un cadre de réflexion sur les fondements épistémologiques d’une analyse du discours proprement africaine, ses concepts, ses écoles, ses théories, ses emprunts et ses méthodes articulés à des contextes (sociaux, politiques, économiques, juridiques, géographiques, culturels, éducatifs, etc.) et des indicateurs de positionnement (africain.e, noir.e, décolonisé.e, francophone, etc.). De l’étude de l’éducation africaine et ses discours ; elle ne doit plus se donner à étudier qu’à l’aune des discours mettant en œuvre des pratiques verbales formatives prenant en compte les spécificités endogènes (MBOW, 2017). Par ailleurs, ce sera l’occasion de s’interroger sur la pertinence, les modalités et les « conditions de possibilité » (FOUCAULT) d’une telle entreprise.

Les communications attendues devront permettre de documenter l’Analyse du Discours « africaine » (ADA), de situer et de questionner les contextes de productions, de contextualiser les analyses discursives africaines d’aujourd’hui, conformément aux axes thématiques suivants, non exhaustifs :



- AXE 1 : Penser l’analyse du discours depuis l’Afrique : corpus, concepts, théories et méthodes.

- AXE 2 : Pratiques africaines et discursivisation (développement, politique, religion, minorités, féminisme, démocratie, éducation, solidarité, justice, souveraineté, langues africaines, cultures).

- AXE 3 : Usages du numérique en Afrique : subjectivation, spatialisation et temporalisation.

2. FORMATS DES INTERVENTIONS



- Communications orales

- Panels : communication de groupe pouvant rassembler jusqu’à 4 intervenant.e.s autour d’une thématique commune dont chaque communication développera un aspect.

- Posters scientifiques : affiche grand format présentant, de manière illustrative et attractive, les recherches d’un.e auteur.e : ses objectifs, ses méthodes, ses résultats, ses avancées, ses contributions au champ disciplinaire, etc.





3. MODALITÉS DE SOUMISSION



Les propositions de communication, de panel ou de poster scientifique devront être adressées, jusqu’au 31 Octobre 2022, à l’adresse r2adiscours@gmail.com. Elles devront comporter le nom et le prénom de.s auteur.e.s, l’affiliation, l’adresse mail, l’intitulé de la communication, le thème du panel ou le titre du poster scientifique, l’axe thématique, un résumé de 5.000 caractères maximum et seront accompagnées d’une page de renseignements pratiques comprenant : nom, affiliation, téléphone, adresse postale et électronique.



4. FRAIS D’INSCRIPTION



- Enseignant.e.s-chercheur.e.s : Membres R2AD 25 000 Francs CFA (40 euros)/Non membres 40 000 Francs CFA (60 euros)

- Docteur.e.s non recruté.e.s : Membres R2AD 15 000 Francs CFA (22 euros)/Non membres 25 000 Francs CFA (40 euros)

- Doctorant.e.s : Membres R2AD 10 000 Francs CFA (15 euros)/Non membres 20 000 Francs CFA (30 euros)



Les frais d’inscription couvrent le kit du communicant, les déjeuners et les pauses café.



5. CALENDRIER



- Diffusion de l’appel à communications : 03 MAI 2022

- Délai de réception des propositions de communication : 31 OCTOBRE 2022

- Réponses aux auteur.e.s : 20 DECEMBRE 2022



6. COMITÉ SCIENTIFIQUE



AMOSSY Ruth (Université de Tel-Aviv, Israël)

BARRY Alpha Ousmane (Université Bordeaux Montaigne, France)

BENSEBIA Abdelhak Abderrahmane (Université d’Oran, Algérie)

BOHUI Djédjé Hilaire (Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire)

CISSE Momar (Université Cheikh Anta Diop, Sénégal)

COULIBALY Nanourougo (Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire)

KASTBERG SJÖBLOM Margareta (Université de Franche Comté, France)

KLOCK-FONTANILLE Isabelle (Université de Limoges, France)

LEZOU KOFFI Aimée-Danielle (Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire)

MBOW Fallou (Université Cheikh Anta Diop, Sénégal)

PAVEAU Marie-Anne (Université Sorbonne Paris Nord, France)

SAIBOU Adamou Amadou (Université Abdou Moumouni, Niger)

SY Kalidou (Université Gaston Berger, Sénégal)

TOSSOU Okri Pascal (Université d’Abomey Calavi, Bénin)

WOBE Jean Herve (Université Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire)



[1] Réseau Africain d’Analyse du Discours

[2] Groupe de Recherche en Analyse des Discours Sociaux