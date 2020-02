Précisions sur les sciences dans l’œuvre de Marie Darrieussecq

Dalhousie French Studies, vol. 115, 2020

Dalhousie French Studies, 2020. EAN13 : 25628704.

co-dirigé par Dominique Carlini Versini et Carine Fréville,

avec les contributions de

Colette Trout, Simon Kemp, Enda McCaffrey, Stephanie Posthumus,

Benjamin Dalton, Sonja Stojanovic, Isabelle Galichon et Isabelle Dangy.

Le numéro spécial Précisions sur les sciences dans l’œuvre de Marie Darrieussecq, est inspiré du colloque international du même nom, qui s’est tenu à l’Université de Kent à Paris en mai 2017. Il envisage la pluralité de l’engagement de l’autrice avec les sciences dans ses fictions. Le numéro est la première réflexion collective sur le sujet et regroupe neuf contributions, qui cherchent à questionner la présence des animaux dans les textes entre éthologie, écologie et darwinisme ; les explorations de la matière (noire ?) ou encore la critique du médical ou de la technologie qui se dessinent dans l’écriture de Darrieussecq, à travers une large sélection de textes, allant de Truismes (1996) jusqu’à Notre vie dans les forêts (2017). Le numéro spécial se clôt par un entretien avec Marie Darrieussecq, au cours duquel elle revient sur l’importance des sciences dans son imaginaire.

*

The special issue Précisions sur les sciences dans l’œuvre de Marie Darrieussecq takes its inspiration from the international symposium of the same name, which was held at the University of Kent Paris School of Arts and Culture in May 2017. It considers the author’s plurality of engagement with sciences in her fictions. The issue is the first collective reflection on the subject and brings together nine contributions, that seek to question the presence of animals in the texts, between ethnology, ecology and Darwinism; the explorations of (black?) matter as well as criticism of the medical and of technology that emerges in Darrieussecq’s writing, through a broad selection of texts, from Truismes (1996) to Notre vie dans les forêts (2017). The special issue ends with an interview with Marie Darrieussecq, in which she addresses the importance of sciences in her imagination.

Sommaire

ARTICLES

Poétique de la science chez Marie Darrieussecq

Dominique Carlini Versini

PDF

Les animaux et nous chez Marie Darrieussecq : une coexistence indispensable

Colette Trout

PDF

« Comment peut-on être cochon ? » : darwinisme et conscience chez Darrieussecq

Simon Kemp

PDF

The Ecopoetics of Reparation: Energy, Air and Cosmos in Marie Darrieussecq’s Tom est mort

Enda McCaffrey

PDF (ENGLISH)

Posthuman Conjectures: Animal and Ecological Sciences in Marie Darrieussecq’s Dystopian Fiction

Stephanie Posthumus

PDF (ENGLISH)

Forms of Freedoms: Marie Darrieussecq, Catherine Malabou, and the Plasticity of Science

Benjamin Dalton

PDF (ENGLISH)

Becoming Indivisible in the Age of Cloning: Resistance, Individuality, and Photography in Notre vie dans les forêts

Sonja Stojanovic

PDF (ENGLISH)

Révolte contre l’effacement et sur-vie à l’ère de l’hypertechnologie dans Notre vie dans les forêts de Marie Darrieussecq

Carine Fréville

PDF

Le bébé : un personnage expérimental

Isabelle Galichon

PDF

Matière physique et matière mentale dans White de Marie Darrieussecq

Isabelle Dangy

PDF

Écrire « par tous les moyens » : Marie Darrieussecq en conversation avec Dominique Carlini Versini et Carine Fréville

Marie Darrieussecq, Dominique Carlini Versini, Carine Fréville

PDF

Photographs, illustrations / Photographies, illustrations

Ernst Haeckel

PDF

Book Reviews / Comptes rendus

Sanda Badescu, Édouard Langille, Vittorio Frigerio, Hope Christiansen, Scott Powers, Sophie Beaulé, Thérèse De Raedt, Jean-Louis Cornille, Michael Bishop

PDF

In Memoriam : Roger Cardinal

Michael Bishop

PDF (ENGLISH)