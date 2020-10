Prêcher dans les espaces lotharingiens, XIIIe-XIXe siècles

sous la direction de Stefano Simiz

Paris, Classiques Garnier, coll. Rencontres, 2020

EAN : 9782406089759

263 pages

23,00 €

L’ouvrage analyse l’activité des prédicateurs dans les espaces composant la Lotharingie médiévale et la « Dorsale catholique » moderne en se demandant si le positionnement frontalier et les conditions politico-religieuses qui les caractérisent favorisent une dramatisation particulière et significative de la parole.

Table des matières…

Lire les résumés…