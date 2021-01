Pratiques & formes littéraires 16-18. Cahiers du GADGES, n°17, 2020

Recueillir, lire, inscrire. Recueils et anthologies à l’époque moderne

Mathilde BOMBART, Maxime CARTRON et Michèle ROSELLINI (dir.)

Revue en ligne hébergée par la plateforme Prairial

[parution 26 janvier 2021] — e-ISSN 2534-7683

Ce volume est le résultat du travail mené pendant deux ans (2017-2019) au sein du Groupe d’analyse de la dynamique des genres et des styles (GADGES) rattaché à l’équipe de recherche IHRIM-Lyon 3, autour du phénomène éditorial que constitue la publication massive de recueils et d’anthologies en France à l’époque moderne. À partir des cas exposés au fil des séances, nous avons pu concrètement constater que, de la fin du Moyen Âge à l’époque des Lumières, le recueil a embrassé tous les genres littéraires et la plupart des domaines de savoir, en visant un lectorat progressivement élargi. Or, si l’anthologie – qui est un cas particulier du recueil mais également un genre à part entière – a donné lieu à des études historiques et littéraires spécifiques, le recueil – sous sa forme éditoriale et plus encore sous sa forme bibliographique (le recueil factice) – restait un objet à construire, au croisement de plusieurs disciplines, principalement l’histoire de l’édition, l’histoire littéraire et l’histoire de la lecture. Cette recherche a pris la forme d’un séminaire mensuel, dont les contributions composent le numéro 17 de la revue Pratiques & formes littéraires 16-18. Cahiers du GADGES. Le numéro suivant (n° 18, 2021) accueillera un ensemble complémentaire, fruit d’une journée d’étude consacrée à la catégorie de « recueil factice ». Avec le numéro 16 (2019), sur le « recueil Barbin » (1692), ces volumes composent un triptyque qui permet de mieux comprendre la place décisive de la forme recueil dans la formation du champ littéraire de la première modernité et, plus largement, dans la constitution et la transmission des savoirs de ce temps.

Sommaire

Mathilde Bombart, Maxime Cartron et Michèle Rosellini

Introduction

Le recueil et ses genres

Louise Amazan

Les Joyeuses narrations advenues de nostre temps, Lyon, Benoît Rigaud et Jean Saugrain, 1557

Maurizio Busca

La mise en recueil des Métamorphoses d’Ovide aux xvie et xviie siècles en France

Trung Tran

De la rhétorique de la compilation aux mots de l’invention : autour du péritexte de l’Hecatomgraphie de Gilles Corrozet (1540)

Romain Weber

Les recueils de fictions narratives facétieuses Renaissance et Baroque : typologie, organisation, spécificité, fabrication et usages.

Flavie Kerautret

Éditer une matière partagée. Publication et circulation des recueils de chansons entre la fin du xviᵉ et le début du xviiᵉ siècle

Recueils, anthologies et auctorialité

Aurélie Barre

La fabrique de l’auteur : l’exemple des chansonniers occitans

Delphine Reguig

Les Œuvres diverses de 1674 : Boileau auteur de recueil

Mathilde Morinet

« Publier les curieuses découvertes » : l’entreprise éditoriale de Melchisédech Thévenot dans ses Relations de divers voyages curieux (1663-1672)

Louise Moulin

L’autorité du compilateur en question : figures de Gherardi dans Le Théâtre italien

Nadège Landon

Saint-Hyacinthe, auteur-compilateur du Recueil de divers écrits(1736)

Recueils, anthologies et histoire littéraire

Alexandra Penot

Collecter pour instruire, réunir pour préserver : l’assemblage à l’œuvre dans le Recueil de l’origine de la langue et poesie françoise, ryme et romans de Claude Fauchet

Miriam Speyer

Du « ramas de diverses poësies » au « recueil des plus belles pièces ». Dynamiques de compilation, dynamiques de canonisation dans les recueils collectifs de poésies au xviie siècle

Maxime Cartron

Mémoire, oubli et invention historiographique des recueils collectifs du xviie siècle dans l’anthologie poétique française

Nicolas Réquédat

Classicisation et approche téléologique : les effets interprétatifs de l'anthologisation de Racine

Christelle Bahier-Porte

L’esprit Moderne mis en recueil : Houdar de La Motte (xviiie-xixe siècle)

Arnaud Wydler

Sur quelques fonctions des recueils de sermons (xviie-xviiie siècle). L’exemple de la Bibliothèque des prédicateurs de Vincent Houdry.