"Faire grève c’est cesser de travailler. Cesser de travailler, c’est d’abord cesser d’enseigner et cesser les tâches administratives. Et il faut faire grève collectivement, au niveau des UFR et départements. C’est ce que plaide Lune Riboni, maîtresse de conférences en Sciences de l’information et de la communication à l’Université Paris 8, en accompagnant son geste d’une réflexion particulièrement utile. Parce que tout-e enseignant-e s’interroge sur les conséquences de la grève, mais se voit aussi régulièrement opposer une série d’arguments, voici une réponse en plusieurs points, précieuse pour toute personne voulant « faire grève dans l’ESR »."

Lire cet article sur Les mots sont importants…