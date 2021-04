Université Frères Mentouri Constantine I

Université Frères Mentouri Constantine 1

Faculté des Lettres et des Langues

Laboratoire Sciences du Langage Analyse du Discours et Didactique

Pour une herméneutique de l’œuvre d’Alexandre Najjar: langue, littérature, art et dialogue interculturel

Colloque international : 25 et 26 mai 2021

Dans le cadre de ses activités scientifiques, le laboratoire Sciences du Langage Analyse du Discours et Didactique consacre ce colloque international à l’œuvre d’Alexandre Najjar. Invité d’honneur de cette manifestation scientifique, Alexandre Najjar inaugurera les travaux par une conférence qui témoignera aussi bien de sa pratique d’écriture, de toute la pensée humaniste de son œuvre ainsi que de ses rapports aux langues.

Romancier, essayiste, dramaturge et biographe Alexandre Najjar est une figure de proue de la culture au Liban. Avocat et écrivain francophone dont l’œuvre polymorphe, foisonnante, souvent militante, innovante presque toujours, est le reflet d’une intense activité intellectuelle exposant les grands débats qui agitent et traversent le siècle à travers une pensée ouverte à l’altérité, au dialogue interculturel et à l’universel.

« Comme la lecture, l’écriture est un voyage »1, elle est également un hymne à la paix et la fraternité, un acte de foi fervent dans les valeurs conjuguées de la liberté et le fondement d’une sagesse et un art de vivre collectif. C’est dans cette « poétique des valeurs » que semble s’inscrire toute l’œuvre d’Alexandre Najjar, une œuvre métaphorique des ambitions de son auteur, somme toute d’un humanisme « comme dernier rempart contre les pratiques inhumaines et les injustices qui défigurent l’histoire de l’humanité » tel que le conçoit Edouard Saïd.2

Alexandre Najjar nous conduit dans le Caucase de la seconde moitié du XIXème siècle, en Jordanie en quête de communautés oubliées, nous invite dans la Florence des Médicis pour nous raconter le récit d’une double rencontre entre Orient et Occident, nous emmène en Grèce pour narrer la Méditerranée, à Chicago et en Allemagne nazie pour un réquisitoire contre le racisme et le terrorisme intellectuel, en France pour un plaidoyer contre la censure… et au Liban pour raconter son « petit pays au grand destin ».

Protéiforme, son œuvre offre un large éventail de thématiques traitant, à l’instar d’une rhétorique accusatrice, de l’impérialisme, du colonialisme, de la dichotomie Orient/Occident, de la réalité des Levantins…méditant longuement sur la dictature et la justice, la mégalomanie et la modestie, la tolérance et la discrimination d’une Histoire mouvementée et d'un monde de plus en plus complexe à travers les portraits saisissants de saccageurs mais aussi des grands inspirateurs ayant défendu et illustré les courageuses vérités de l’esprit.

En considérant l’expression artistique comme une dimension constitutive de la mémoire et comme un moyen particulier d’appréhender le monde, le passé et le présent, cette rencontre réunira des contributions consacrées à la langue, à la littérature, à l’art et à la culture dans une conception herméneutique3 et une perspective transdisciplinaire.

L’intérêt de ce colloque international est de capter un corpus exemplaire d’une conception stable et durable dans l’expression artistique, d’exposer des problématiques fondamentales de l’existence et d’aborder la fonction esthétique du texte en prenant en compte le contexte historique et culturel. Ainsi formulé, cet argumentaire invite des chercheurs et des spécialistes à réfléchir sur le style qui s’impose comme un absolu, -la condition même de l’écriture. Ce sera là l’hypothèse avec, comme corollaire, une analyse du rapport à l’art, à l’écriture, au monde, à la formation de soi, à la culture et aux langues.

1 Alexandre Najjar. Kadicha (prologue). Paris : Plon, 2011.

2 « L’humanisme se nourrit de l’initiative individuelle et de l’intuition personnelle, et non d’idées reçues et de respect de l’autorité. Les textes doivent être lus comme des productions qui vivent dans l’histoire de manière concrète », Préface (2003) de L’Orientalisme. L’Orient crée par l’Occident. .Paris : Seuil, Coll « La couleur des idées », 2006.

3 Dans son acception essentiellement moderne comme théorie des opérations de compréhension dans leur rapport avec l’interprétation des textes, selon la formule de Paul Ricœur dans La Métaphore vive. Paris : Seuil, 1975.

Cette rencontre scientifique invite les chercheurs à réfléchir et à débattre sur l’œuvre d’Alexandre Najjar en interrogeant sa pratique d’écriture, les thématiques qu’il aborde et sa pensée humaniste, ses rapports aux langues tant du point de vue de leurs pratiques que du point de vue de leur enseignement/apprentissage. Des témoignages sur l’auteur contribueront à enrichir les débats.

Comité Scientifique

