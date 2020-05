Postes à pourvoir au sein de l’équipe de rédaction de la revue Simone de Beauvoir Studies

En raison de la récente relance des Simone de Beauvoir Studies (SdBS), nous recherchons des candidat.e.s pour des postes à pourvoir dans l’équipe de rédaction de la revue. Les candidat.e.s doivent envoyer leur CV et une lettre d’intention (1 page) en anglais ou en français à la directrice, Jennifer McWeeny, SdBS@wpi.edu, au plus tard le 1er juin 2020.

Les candidatures soumises sans lettre d’intention expliquant pourquoi le ou la candidat.e désire se joindre à l’équipe éditoriale de la revue ne seront pas considérées. Il est possible de trouver davantage d’information au sujet de la revue sur son site web : www.brill.com/sdbs.

La revue SdBS souhaite mettre en place une équipe éditoriale diversifiée, notamment en ce qui a trait à la formation disciplinaire ainsi qu’à la localisation géographique et sociale de ses membres. Aucun des postes de l’équipe éditoriale n’est rémunéré. Cependant, ses membres acquièrent une expérience considérable et bénéficient d’occasions de collaboration dans le cadre d’un réseau international de chercheur.se.s de renom qui se consacrent à la publication de travaux multidisciplinaires de genres variés sur des questions d’actualité dans le secteur où il.elle.s œuvrent.

*

Secrétaire de rédaction : L’équipe éditoriale de la revue SdBS comporte deux secrétaires de rédaction qui supervisent le processus de révision et de mise en forme (format et style) une fois que les articles sont sélectionnés pour la publication. Cette tâche implique une étroite collaboration avec l’éditeur.trice chargé.e de la production et les correcteur.trice.s assigné.e.s à la revue par son éditeur, Brill. En tant que membres de l’équipe de rédaction des SdBS, les secrétaires de rédaction sont tenu.e.s d’assister aux réunions mensuelles en ligne (Zoom) de l’équipe et de participer aux discussions avec le comité de rédaction de la revue. Durée de l’engagement : 1er juin 2020 au 30 décembre 2023.

Qualifications : les candidat.e.s aux postes de secrétaires de rédaction seront idéalement titulaires d’un doctorat ou auront un niveau équivalent d’expérience professionnelle, bien que toutes les candidatures soient prises en considération. Une aisance écrite et orale en anglais et en français est un atout, de même qu’un dossier de publication lequel comprend une ou plusieurs publications sur les écrits de Beauvoir.

Assistant.e éditorial.e (deux postes) : L’équipe éditoriale de SdBS comporte deux assistant.e.s qui sont chargé.e.s de publiciser les activités de la revue : les appels à contribution, les forfaits d’abonnement, la parution de nouveaux numéros et d’autres annonces pertinentes doivent être communiqués aux listes d’envoi et aux médias sociaux idoines. Les assistant.e.s peuvent également être appelé.e.s à participer à des tâches éditoriales additionnelles telles que la correspondance, l’indexation et la sélection des articles. En tant que membres de l’équipe de rédaction des SdBS, les assistant.e.s éditoriaux.ales sont tenu.e.s d’assister aux réunions mensuelles en ligne (Zoom) de l’équipe et de participer aux discussions avec le comité de rédaction de la revue. Durée de l’engagement : premier poste : 1er juin 2020 au 30 décembre 2021 ; second poste : 1er juin 2020 au 30 décembre 2022.

Qualifications : Les assistant.e.s éditoriaux.ales de la revue SdBS doivent être des étudiant.e.s des cycles supérieurs au moment de la candidature. Le bilinguisme (anglais et français) est un atout.