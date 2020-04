Die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt will mehr qualifizierte Frauen für Professuren gewinnen.

Am Institut für Romanistik der Fakultät für Kulturwissenschaften der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt ist frühestens zum 1. Oktober 2020 eine gem. § 98 UG unbefristete oder gem. § 99 UG auf 5 Jahre befristete

Universitätsprofessur für Romanistische Literaturwissenschaft

im vollen Beschäftigungsausmaß zu besetzen. Die Entscheidung über die Besetzung gem. § 98 oder § 99 UG erfolgt im Zuge der Ruferteilung.

Mit rund 10.000 Studierenden ist die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt eine junge, lebendige und innovative Universität, die am Schnittpunkt zwischen alpiner und mediterraner Kultur — einer Region mit höchster Lebensqualität — liegt. Als staatliche Universität gemäß § 6 UG ist sie aus Bundesmitteln finanziert. Ihr Leitbild steht unter der Devise „Grenzen überwinden!“. Das QS Top 50 Under 50 Ranking 2020 zählt sie zu den 150 besten jungen Universitäten der Welt.

Gemäß ihrem zentralen Strategiedokument, dem Entwicklungsplan, gehören der wissenschaftliche Exzellenzanspruch bei Berufungen, vorteilhafte Forschungsbedingungen, gute Betreuungsrelationen und die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses zu den vorrangig leitenden Grundsätzen und Zielen der Universität.

Der Aufgabenbereich der Professur umfasst:

• die Vertretung des Faches in seiner ganzen Breite in Forschung und Lehre mit mindestens einem Schwerpunkt sowohl in der französischen wie in der italienischen Literaturwissenschaft

• die Lehre im Rahmen der Bachelor- und Masterstudien

• die Lehre im Rahmen der Doktoratsstudien und Doktoratsprogramme

• die Beratung und Betreuung von Studierenden in den genannten Studien inkl. Bachelor- und Masterarbeiten

• die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses

• die Akquisition und Durchführung von kompetitiv eingeworbenen Drittmittelprojekten

• die Mitgestaltung der längerfristigen Weiterentwicklung und Profilbildung des Instituts und seiner Positionierung in der internationalen Scientific Community

• die Mitwirkung an Aufbau und Durchführung eines interphilologischen Master-Studienangebots im Bereich „Literarisches Schreiben“ (Entwicklungsplan-Projekt)

• die interdisziplinäre Kooperation und Mitarbeit an einem der Forschungsschwerpunkte des Instituts bzw. der Fakultät, insbesondere in den „Digital Humanities“ im Rahmen des universitätsweiten Initiativschwerpunkts „Humans in the Digital Age“

• die Mitwirkung im Universitätsmanagement

Voraussetzungen:

• Habilitation oder gleichzuhaltende Qualifikation in Romanistischer Literaturwissenschaft mit den Schwerpunkten des Französischen und Italienischen

• einschlägiger Doktoratsabschluss

• hervorragende Forschung und Lehre im Bereich der französischen und italienischen Literaturwissenschaft unter Einschluss der Literaturgeschichte

• sehr gute Deutschkenntnisse

• nachgewiesene Lehrerfahrung im Hochschulbereich und hochschuldidaktische Kompetenz

• Führungskompetenz und Teamfähigkeit

Erwünscht sind:

• Fähigkeit zur facheinschlägigen universitären Lehre in französischer und italienischer Sprache

• Erfahrungen in der internationalen Forschungskooperation und Einbettung in die internationale Forschungslandschaft

• Fähigkeit zu interdisziplinärer Kooperation

• Erfahrung in der Konzeption und Durchführung von Drittmittelprojekten

• Kompetenz im Bereich Gender Mainstreaming und Diversity Management

Der Aufgabenbereich der Professur bedingt, dass die zukünftige Professorin / der zukünftige Professor den Arbeitsmittelpunkt nach Klagenfurt verlegt.

Die Universität strebt eine Erhöhung des Frauenanteils beim wissenschaftlichen Personal — insbesondere in Leitungsfunktionen — an und fordert daher qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen.

Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen, die die geforderten Qualifikationen erfüllen, werden ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert.

Die Bezüge sind Verhandlungsgegenstand. Das Mindestentgelt für diese Verwendung (A1 gem. Universitäten-Kollektivvertrag) beträgt derzeit € 73.450,— brutto jährlich.

Neuerdings kann bei Berufungen nach Österreich für die ersten fünf Tätigkeitsjahre ein attraktiver Zuzugsfreibetrag gemäß Einkommensteuergesetz gewährt werden. Die Voraussetzungen sind im Einzelfall zu prüfen.

Ihre Bewerbung, bestehend aus einem obligatorisch zu übermittelnden maximal fünfseitigen Pflichtteil, einem vollständigen Verzeichnis der Publikationen und Vorträge und der in den letzten fünf Studienjahren abgehaltenen Lehrveranstaltungen sowie allfälligen ergänzenden Unterlagen (z. B. Lehrveranstaltungsevaluierungen) richten Sie bitte bis spätestens 1. Juni 2020 per E-Mail an application_professorship@aau.at.

Die Übermittlung des o.g. Pflichtteils ist eine notwendige Bedingung für Ihre gültige Bewerbung. Fügen Sie Ihrer Bewerbung bitte fünf relevante Aufsätze und maximal zwei Monographien in digitalisierter Fassung bei.

Für inhaltliche Fragen beachten Sie bitte die Allgemeinen Informationen für BewerberInnen oder wenden sich an das Institut für Romanistik (Tel.: +43 463 2700 2403, sonja.sparouz@aau.at).

Es besteht kein Anspruch auf Abgeltung von Reise- und Aufenthaltskosten, die aus Anlass des Aufnahmeverfahrens entstehen.