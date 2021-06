Au sein du département d'études romanes, l'Université de la Sarre publie un poste de professeur(e) des universités (Grade W2) en

Littérature française dans le contexte européen

(Numéro de référence W 1900)

Le poste, à pourvoir si possible à compter du 01.10.2022, sera occupé par un(e) ressortissant(e) français(e) qui bénéficiera du statut de contractuel(le) de la Fonction publique. Les attributions du poste comprennent d’une part la direction de l'Institut français de Sarrebruck, d’autre part l’activité d’enseignement et de recherche à l’université et notamment la représentation des « Etudes littéraires françaises dans le contexte européen » pour la filière française – cursus de Formation des enseignants et cursus BA (Licence) / MA (Master). Les références à la vie sociale et culturelle actuelle en France ainsi qu’au paysage médiatique français et à l’histoire des médias sont souhaitées.

La durée du contrat de professeur(e) est limitée à 3 ans ; une prolongation de 3 ans est possible. Par ses contributions en matière de recherche et d’enseignement, la chaire doit contribuer à l’orientation européenne de l’université et collaborer au développement du nouveau pôle de recherche en Études européennes (CEUS). La chaire doit aussi viser la collaboration transfrontalière avec les institutions culturelles de l’espace franco-allemand et de la Grande Région au sens d’un dialogue entre science, vie culturelle et société.

Outre les exigences professionnelles générales qui s’imposent, le/la candidat(e) doit être titulaire d’un diplôme universitaire, disposer de compétences pédagogiques, d’aptitude particulière au travail scientifique – généralement prouvée par la qualité d’un doctorat –, ainsi que de compétences scientifiques supplémentaires. Les compétences scientifiques supplémentaires sont généralement démontrées par une Habilitation à diriger des recherches (HDR) ou sont établies dans le cadre d'un poste de Juniorprofessur.

D’autres conditions préalables au recrutement sont de nombreuses années d’expérience dans les milieux universitaires et culturels français, une compétence en français de type langue maternelle. La coopération avec des partenaires au sein de la Grande Région transfrontalière est particulièrement encouragée dans le cadre du projet "Université de la Grande Région" (www.uni-gr.eu).

Veuillez soumettre votre candidature avant le 22 juillet 2021 sur le portail de candidatures en ligne de l'Université de la Sarre : www.uni-saarland.de/berufungen

Veuillez télécharger vos documents de candidature au format PDF et avec le contenu suivant (max. 10 MB) : lettre de motivation (adressée au doyen de la Faculté P, Prof. Dr. Augustin Speyer), curriculum vitae (avec adresse privée, y compris téléphone et adresse électronique), diplômes, liste des publications, aperçu des activités d'enseignement et de recherche antérieures (avec évaluations de l'enseignement si elles sont disponibles), montant et type de financements externes obtenu, un concept de deux pages dans les domaines respectifs de l'enseignement et de la recherche, vos trois publications les plus importantes sur les cinq dernières années.

Dans le cadre de votre candidature à un poste à l'Université de la Sarre (UdS), vous soumettez vos données personnelles. Veuillez prendre connaissance de nos informations relatives à la protection des données conformément à l'article 13 du Règlement sur la protection des données (DS-GVO) sur la collecte et le traitement des données à caractère personnel (www.uni-saarland.de/datenschutz). En soumettant votre candidature, vous confirmez que vous avez pris connaissance des informations relatives à la protection des données de l'UdS.

Conformément à son plan d’égalité des chances, l’université de la Sarre vise à augmenter la proportion de femmes dans ce domaine d’activité. Elle encourage donc vivement les femmes à postuler.

A compétences égales, la priorité sera donnée aux personnes lourdement handicapées.

L’Université de la Sarre (UdS), dont le campus principal est situé à Sarrebruck, est une institution à orientation internationale et très fortement tourné vers la recherche: https://www.uni-saarland.de/fr/accueil.html.