Posto di professore/essa di Letteratura italiana e generale (open rank), 75%

Presso la Facoltà di Filosofia e Storia dell'Università di Basilea è aperto il concorso per un posto di professore/essa (open rank) di Letteratura italiana e generale con un grado di occupazione del 75%. L'entrata in carica è prevista per il 1° febbraio 2023 o secondo accordo.



Compiti



Il/La titolare deve garantire l'insegnamento ad alto livello dell'intero spettro della letteratura italiana e, per quanto riguarda la ricerca, mostrare di sapersi muovere in un ampio orizzonte storico-tematico con flessibilità metodologica. Nell'ambito del Dipartimento di linguistica e letteratura, di cui fa parte l'Istituto di italianistica, dovrà individuare punti di contatto con la Letteratura generale (prospettiva teorica e comparatistica) e con gli altri ambiti culturali, e collaborare attivamente con il Master interfilologico e con il pro- gramma dottorale denominati “Letteratura”. Sono auspicati in particolare profili di studiosi/e attenti/e alla rilevanza della lingua e della cultura italiana attraverso i secoli e le nazioni, e le cui ricerche presentino legami per esempio con la storia, la storia dell'arte e la musicologia. Competenze nel campo della digitalizzazione come oggetto di ricerca, prassi editoriale o metodo rappresentano un vantaggio. Il/La titolare deve saper insegnare in italiano ad alto livello; la disponibilità a tenere lezioni interdisciplinari in inglese o in te- desco è un criterio rilevante per la selezione. Ci si aspetta una buona conoscenza del tedesco, o alternativamente, l'impegno ad apprendere la lingua entro due anni dall'entrata in carica



Profilo

I/Le candidati/e devono disporre di un dossier di pubblicazioni di eccellenza internazionale e di un'esperienza pluriennale di ricerca post-dottorale.

Ci si aspetta inoltre un grande impegno nell'insegnamento, la disponibilità a dirigere dottorati, ad acquisire fondi di ricerca esterni e a collaborare all'amministrazione universitaria.



Vi offriamo

L'Università di Basilea ricerca l'eccellenza attraverso la diversità e si impegna per le pari opportunità e per il benessere delle famiglie.

Con l'obiettivo di aumentare la percentuale di donne in posizioni di responsabilità accademica, l'Università incoraggia particolarmente le candidature femminili.



Candidature/contatto

Le candidature vanno presentate online entro il 23.01.2022 esclusivamente tramite il portale di candidatura online dell'Università di Basilea (https://www.unibas.ch/jobs).



Altre modalità di candidatura non sono prese in considerazione.



Per ulteriori informazioni rivolgersi al Decano della Facoltà di Filosofia e Storia, Prof. Dr. Ralph Ubl (Tel. +41 61 207 34 09; bewerbung-philhist@unibas.ch).