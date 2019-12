Poste de professeur.e adjoint.e menant â la permanence en études du genre et/ou des sexualités dans la littérature et culture québécoise ou les littératures et cultures de la francophonie canadienne (Univ. de Guelph)

L’École de langues et de littératures de l’Université de Guelph sollicite des candidatures pour un poste menant à la permanence, au rang de professeur.e adjoint.e dans le domaine des études françaises.

Le/la candidat.e privilégié.e aura une spécialisation en études du genre et/ou des sexualités dans la littérature et culture québécoise ou les littératures et cultures de la francophonie canadienne. Une expertise en humanités numériques serait un atout.

La nomination se fera au rang de professeur.e adjoint.e à compter du 1er juillet 2020. Le/La candidat.e détiendra un doctorat en études françaises au moment de sa nomination et fera preuve d'excellence en recherche et en enseignement. L’expérience en enseignement peut être démontrée par un excellent dossier pédagogique. L’excellence en recherche peut être démontrée, par exemple, par des publications dans des revues scientifiques évaluées par les pairs et des présentations à des colloques scientifiques.

Avec 6,5 professeur.es à temps plein, le programme en études françaises offre des programmes sous-gradués en français (majeur et mineur), ainsi qu’une M.A. en études françaises. Le programme d’études françaises fait partie de l’École des langues et littératures, qui compte 19 membres du corps professoral et offre des programmes académiques qui mènent au B.A. en études françaises, études classiques, études européennes, études espagnoles et hispaniques, en Italien et en Allemand, ainsi que des programmes menant à la M.A. en études françaises, études européennes et en études latino-américaines et des caraïbes.

L’Université de Guelph est le deuxième plus grand employeur de la ville de Guelph, une ville d’environ 130,000 personnes, située à une heure de route à l’ouest de Toronto, Ontario. L’Université de Guelph est l'une des meilleures universités polyvalentes du Canada avec des inscriptions d’environ 30,000 étudiant.es sous-gradué.es et gradué.es dans ses 40 unités académiques. L’Université est connue pour son dévouement à l’apprentissage, sa recherche innovatrice, et ses collaborations avec des partenaires de renommée internationale. C’est un endroit unique, où s’accomplissent des recherches et de l’enseignement transformateurs, grâce à la culture distincte de sa communauté. Ceux et celles qui y apprennent et travaillent sont formé.es et inspiré.es par un but partagé : améliorer la vie. Mettre en évidence ce but partagé dans chaque expérience reliée à nos postes universitaires nous positionne pour créer des changements positifs, ici et à travers le monde. Notre communauté universitaire partage un sens profond de responsabilité sociale, d’engagement envers le développement international et d’obligation d’adresser des questions globales.

Processus de candidature :

La date limite pour soumettre sa candidature pour ce poste est le 14 février 2020.

Les candidat.es interessé.es devraient soumettre les documents suivants (de préférence en un seul fichier PDF) : une lettre de motivation, un curriculum vitae, des exemples de recherche et un dossier pédagogique. Les candidat.es devraient assurer que trois lettres de référence confidentielles soient envoyées directement à la Directrice. Tout le matériel devrait être soumis électroniquement par courriel à :

Margot Irvine

Directrice, École des langues et littératures

University of Guelph

College of Arts

50 Stone Road E., Guelph, ON

Canada, N1G 2W1

Courriel: mirvine@uoguelph.ca

Nous encourageons tout.es les candidat.es qualifié.es à présenter une demande ; toutefois, la priorité sera accordée aux Canadien.nes et aux résident.es permanent.es.

L'Université reconnaît que les candidat.es peuvent avoir fait face à des obligations à l'extérieur du travail et qui ont eu une incidence négative sur leur vie professionnelle (p. ex. soins des parents, soins des aînés ou motifs médicaux). Les candidat.es ne sont pas obligé.es de divulguer ces obligations dans le processus d'embauche. Pourtant, si elles sont partagées, l'Université s'assurera que ces obligations n'aient pas d'incidence négative sur l'évaluation des qualifications pour le poste.

L'Université de Guelph réside sur les terres ancestrales du peuple attawandaron et sur les terres visées par le traité et le territoire des Mississaugas du Crédit, et nous offrons notre respect à nos voisins Anishinaabe, Haudenosaunee et Métis dans nos efforts pour renforcer nos relations avec eux.

À l'Université de Guelph, la promotion d'une culture d'inclusion est un impératif institutionnel. L'Université invite et encourage toute personne qualifiée, y compris les membre des groupes traditionnellement sous-représentés dans l'emploi, qui peuvent contribuer à la diversification de notre établissement.

Si vous avez besoin d'une mesure d'adaptation médicale pendant le processus de recrutement ou de sélection, veuillez communiquer avec Santé et Mieux-être au travail au 519-824-4120, poste 52674.