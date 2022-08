Poste de professeur·e adjoint·e menant à la permanence en études africaines et/ou caribéennes francophones

Département de français et d’études francophones

Université de Victoria

Date limite de dépôt des candidatures : le 14 octobre 2022, à minuit (heure du Pacifique)

Le Département de français et d’études francophones de l’Université de Victoria sollicite les candidatures de chercheur·e·s pour un poste au rang de professeur·e adjoint·e menant à la permanence en études africaines et ou caribéennes francophone, avec entrée en fonction le 1er juillet 2023.

Embauche limitée

Conformément au Plan d’équité de l’Université, et à la section 42 du Code des droits de la personne de la Colombie-Britannique, la sélection se limitera à des personnes noir·e·s s’identifiant comme étant de descendance africaine ou caribéenne. Les candidat·e·s devront s’identifier comme tel dans leur lettre de demande de poste.

Spécialisation

Études africaines et/ou caribéennes francophones. Le département souhaite étendre la diversité des cours offerts et des recherches qui y sont menées par l’embauche d’un·e expert·e en études africaines et/ou caribéennes francophones. Les domaines de spécialisation visés comprennent, sans s’y limiter, les études postcoloniales francophones ou la décolonisation, ainsi que les littératures, médias et cultures de la diaspora africaine et/ou caribéenne. Le Département reconnaît et valide l’ampleur des savoirs dans ce domaine, l’étendue des méthodes de recherches, ainsi que la diversité des stratégies de mobilisation des connaissances.

Responsabilités

Le (la) candidat·e choisi·e enseignera au premier cycle (cours de langue, littérature et culture) et aux études supérieures (dans son domaine de spécialisation) et dirigera des étudiant·e·s de maîtrise. En outre, cette personne poursuivra un programme de recherche productif, et participera au bon fonctionnement du département (programmes, contenus des cours, comités, gouvernance).

Qualifications

Le (la) candidat·e choisi·e aura un doctorat au moment de la date d’embauche dans le domaine des études africaines et/ou caribéennes francophones, démontrera une aptitude à la recherche, appuyée par des publications réalisées ou à venir, ou toute autre forme de mobilisation du savoir, et démontrera un potentiel d’excellence dans l’enseignement. Les candidat·e·s doivent maîtriser le français et l’anglais.

Dossier de candidature

Pour être considéré·e pour ce poste, les documents suivants doivent être soumis électroniquement :

Lettre de demande de poste, en français ou en anglais; Curriculum Vitae à jour, en français ou en anglais; Maximum de trois publications, de préférence en français; Un plan de cours dans le domaine de spécialisation; Une déclaration de philosophie de l’enseignement de deux pages, comprenant approche et engagement envers l’équité, la diversité et l’inclusion; Trois lettres de références (soumises directement par leur auteur·e)

Candidature à soumettre sous la forme d’un seul fichier PDF et trois lettres de référence soumises directement à la directrice du département. Le dossier et les lettres doivent être envoyés avant la date de dépôt du dossier, à l’intention de :

Catherine Caws, directrice intérimaire

Department of French and Francophone Studies

University of Victoria

chairfran@uvic.ca

Date limite de dépôt des candidatures : le 14 octobre 2022, à minuit (heure du Pacifique).

Le processus entier des entrevues se fera en ligne (Zoom).

L’Université reconnaît l’impact potentiel que peuvent occasionner des interruptions de carrière sur la production de la recherche. Nous encourageons les candidat·e·s à expliquer, le cas échéant, dans leur dossier de candidature, l’impact que de telles interruptions ont pu avoir sur leur carrière.

Veuillez noter que des vérifications des références et des antécédents, y compris la vérification des titres et des diplômes, peuvent être effectuées dans le cadre de ce processus de recrutement.

L’Université de Victoria figure parmi les meilleures universités de recherche au Canada. Réputés internationalement, l’enseignement et la recherche menés à UVic reposent sur des enjeux ayant une incidence directe sur les êtres humains, les territoires, et la planète; c’est cet impact vital qui donne du sens à la communauté de l’université. Notre situation en bordure du Pacifique octroie un caractère unique au campus de notre université; elle inspire des démarches exploratoires, nous invite à innover de manières stimulantes et inusitées. Ici nous vivons, apprenons, œuvrons et explorons les possibilités du futur – pour le bien de notre planète et de ses peuples. Notre engagement envers un apprentissage dynamique inspiré par la recherche et cet impact vital font de cet environnement des plus extraordinaires au Canada le lieu idéal pour la découverte et l’innovation.

Le Département de français et d’études francophones de l’Université de Victoria (Colombie-Britannique, Canada) fait partie intégrante de la Faculté des Humanités. Sa mission consiste à « engager la communauté en approfondissant la compréhension des littératures, langues et cultures du monde francophone, et en facilitant l’acquisition, la diffusion et l’application de ces savoirs à UVic et dans le monde entier ».

Déclaration d’équité

Avec respect, nous reconnaissons les peuples lək̓ʷəŋən et leur territoire traditionnel, où est établie l’Université de Victoria, ainsi que les peuples Songhees, Esquimalt et W̱SÁNEĆ dont les relations de longue date avec ces terres non-cédées continuent jusqu’à ce jour. L’Université de Victoria poursuit son engagement à la décolonisation et l’autochtonisation de la communauté du campus autant dans que hors de la salle de classe.

Les membres du corps professoral et les bibliothécaires sont gouverné·e·s par les clauses de la Convention collective. Ses membres sont représenté·e·s par la Faculty Association de l’Université de Victoria (www.uvicfa.ca).

UVic est une institution engagée dans les valeurs d’équité, de diversité et d’inclusion dans nos environnements de vie, d’apprentissage et de travail. Nous recherchons des individus qui travailleront de manière respectueuse et constructive à tous les niveaux décisionnels. Nous encourageons fortement les candidatures de personnes appartenant à des groupes faisant l’expérience d’entraves à l’équité. Notre déclaration complète concernant l’équité peut se trouver ici (en anglais) : www.uvic.ca/equitystatement.

Les personnes ayant un handicap ou qui anticipent avoir besoin d’accommodations pour toute étape du processus de demande d’emploi et du processus d’embauche peuvent envoyer un courriel (en anglais) à FRecruit@uvic.ca. Toute information personnelle fournie sera traitée confidentiellement.

Toutes les personnes qualifiées sont encouragées à poser leur candidature. Conformément aux lois canadiennes sur l’immigration, les Canadiennes et Canadiens et les résident·e·s permanent·e·s auront la priorité. Veuillez nous aviser de votre statut de citoyen·ne canadien·ne ou de résident·e permanent·e.

