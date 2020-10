Poste de professeur(e) adjoint(e) en littérature et culture françaises du XVIIe siècle (Vancouver, Canada)

Le Département d’études françaises, hispaniques et italiennes de l’Université de la Colombie-Britannique (Vancouver, Canada) sollicite des candidatures pour un poste de professeur(e) adjoint(e) menant à la permanence avec une spécialisation en littérature et culture françaises du 17e siècle. Une spécialisation en théâtre sera considérée un atout. La date d’entrée en fonction est le 1er juillet 2021.

La candidate ou le candidat sélectionné devra être en mesure de participer activement au rayonnement intellectuel du département, de contribuer à l’enrichissement de nos cours et de nos programmes, de proposer de nouvelles pistes de recherche sur la culture et la littérature françaises du dix-septième siècle, et de s’associer à la promesse de la Faculté des Arts d’encourager le développement des compétences interculturelles de nos étudiants. La charge annuelle normale d’enseignement pour ce poste est de 4 cours (12 crédits).

Un doctorat en études françaises (ou équivalent) est requis au moment de l’entrée en fonction (1er juillet 2021). En plus de disposer d’un solide dossier de recherche et d’enseignement, les candidates et candidats doivent posséder une excellente maîtrise du français (langue maternelle ou niveau équivalent) et de l’anglais (langue de travail et de communication à l’Université de Colombie-Britannique). La personne choisie devra être en mesure de développer un programme de recherche original susceptible de mener à des publications et à l’obtention de financement externe, et participera à l’enseignement et à l’encadrement d’étudiants aux trois cycles.

Pour plus d’information sur le Département d’études françaises, hispaniques et italiennes de l’Université de Colombie-Britannique, veuillez consulter notre site : http://fhis.ubc.ca.

Les dossiers de candidature doivent être transmis par voie électronique à l’adresse suivante : https://fhis.air.arts.ubc.ca/application-assistant-professor-of-french-17th-century-literature-2021/.

Les candidates et les candidats sont invités à télécharger les documents suivants réunis en un seul fichier PDF (max. 15MB) : une lettre de candidature et un curriculum vitæ (préférablement en anglais), une description de leurs intérêts de recherche et d’enseignement, un choix de publications ou de travaux récents (20-30 pages maximum), ainsi qu’un dossier pédagogique comprenant une brève présentation de leur vision pédagogique, des évaluations récentes, un plan de cours de 1er cycle et un plan de cours pour un séminaire de 2e et 3e cycles). Le dossier doit également inclure une page décrivant leur expérience de travail auprès d’une population étudiante diversifiée ainsi que la manière dont la candidate ou le candidat envisage sa contribution à l’avancement d’une culture égalitaire et inclusive.

Trois lettres de recommandation confidentielles devront en outre être envoyées par courriel à l’adresse fhis.search@ubc.ca avant la date limite (les répondants sont priés de donner le titre « Poste littérature et culture françaises du 17e siècle » à leur courriel). Les questions relatives à cette annonce peuvent être envoyées au directeur du département à l’adresse fhis.search@ubc.ca.

L’évaluation des dossiers de candidature commencera peu après le 2 décembre 2020 et se poursuivra jusqu’à ce que le poste soit pourvu.

Le poste est assujetti à une approbation budgétaire finale. La rémunération est établie en fonction des compétences et du niveau d’expérience.

L’équité et la diversité sont essentielles à la poursuite de l’excellence de la recherche. Une communauté ouverte et inclusive accueille les voix de ceux et celles qui ont jusque-là été sous-représentés ou ignorés. L’Université de Colombie-Britannique encourage les candidatures de toutes personnes appartenant à des groupes marginalisés sur la base des critères énumérés dans le B.C. Human Rights Code, incluant le sexe, l’orientation ou l’identité sexuelle, la race, le handicap, les opinions politiques, la religion, la situation conjugale ou familiale, l’âge et/ou l’appartenance aux Premières Nations, Métis, Inuit ou à un groupe autochtone.

Toutes les personnes qualifiées sont encouragées à poser leur candidature. Conformément aux lois canadiennes sur l’immigration, la priorité sera toutefois accordée aux Canadiens ainsi qu’aux résidents permanents.