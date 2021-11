L'UFR Arts Lettres Langues de l'Université de Lorraine et le centre de recherche Ecritures (EA 3943) recrutent un Professeur des Universités, au titre de l'art. 46-1 du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié. Dépôt des candidatures sur Galaxie entre le 24-02-2022 et le 31-03-2022.

Numéro du poste : 10 PR 0242. Section CNU : 10 (Littératures comparées)

Profil de publication : Littérature comparée et francophonie

Localisation : Île du Saulcy – 57000 Metz

La personne élue pour occuper le poste sera susceptible d’intervenir à tous les niveaux de la Licence de Lettres modernes (L1, L2, L3), du Master Lettres (M1, M2) dans les parcours « Recherche » et « Littérature et Médiations », ainsi que dans les formations proposées par l’École Doctorale Humanités Nouvelles – Fernand Braudel. Ses enseignements en littérature comparée porteront notamment sur les littératures francophones et post-coloniales, sur la littérature et les constructions identitaires, et sur la littérature et les sciences humaines.

Le laboratoire Ecritures souhaite recruter un chercheur faisant preuve de dynamisme en termes de rayonnement, de publication et de participation à la recherche collective. Il devra attester de son aptitude à l’encadrement (notamment doctoral) et d’animation d’équipe de recherche. Il sera appelé à s’intégrer dans une équipe pluri- et interdisciplinaire (les sections 08, 09, 10, 11, 14, 17, 18, 76 sont également présentes au sein du laboratoire). En particulier, il sera demandé au candidat de rejoindre l’axe 3 COMES (COnstructions MEmorielles et Sacralisation) du Centre de Recherches Écritures (EA3943).

Le candidat devra promouvoir la recherche à propos des littératures du Sud, singulièrement africaines francophones, dont il maîtrisera les enjeux (notamment théoriques et institutionnels). Il sera en ce sens appelé à monter des projets de recherches nationaux (ANR) et/ou européens (ERC, Marie Skłodowska-Curie, etc.).

La publication en langue étrangère, ainsi que, par ailleurs, la sensibilité aux questions religieuses, aux problématiques mémorielles et aux arts sont des atouts.