L'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines recrute un professeur des universités (9e section) en littérature française de l’âge classique (XVIIe ou XVIIIe siècle) : performances et pratiques des discours littéraires.

Le / la collègue prendra en charge des enseignements relevant directement de sa spécialité en licence (littérature de l’âge classique, rhétorique et arts du discours) ; des enseignements transversaux littéraires (théorie littéraire, méthodologie) et d’initiation à la recherche.

Il ou elle aura particulièrement vocation à jouer un rôle moteur dans le parcours de master en cours d’accréditation Saclay « Création littéraire », ainsi qu’à participer à terme au développement des licences sélectives dans le cadre de l’université Paris-Saclay.

En tant que spécialiste de la performance et des pratiques des discours littéraires, il / elle pourra être force de proposition dans les formations en master pilotées par l’IECI relevant de la culture et du patrimoine.

En tant que spécialiste des performances et pratiques des discours littéraires de l’âge classique, le nouveau/la nouvelle PR inscrira ses recherches particulièrement dans l’axe 2 du projet du laboratoire DYPAC pour le nouveau quinquennal : « Transmission, transformation, altération, circulation ».

Ses recherches s’intégreront dans les orientations de la Fondation des Sciences du Patrimoine, partenaire privilégié du laboratoire, et de la MSH Paris Saclay.

Il/elle encadrera des doctorants et doctorantes dans son domaine de spécialité, et répondra aux enjeux stratégiques de la construction de l’université Paris-Saclay et de la Graduate School « Humanités et Sciences du patrimoine » dans cet ensemble.

Il / elle aura également en charge de conforter et développer les collaborations sur le territoire versaillais, notamment avec le château de Versailles, et les institutions de la ville de Versailles ainsi qu’avec les institutions culturelles du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines (Port-Royal des Champs, théâtre de SQY scène nationale, etc.).

– Une Habilitation à diriger des recherches en Lettres et une qualification au poste de PR en 9e section du CNU (ou équivalent pour les candidats ayant évolué en dehors du système français) sont exigées.

– Des expériences administratives seront fortement appréciées. Un investissement actif dans les responsabilités administratives et de pilotage au sein de l’IECI ou dans d’autres instances de l’UVSQ et de l’Université Paris-Saclay (Graduate School « Humanités et sciences du patrimoine », École doctorale) est attendu.

Date d’affectation : 01 / 09 / 2020

Date limite de dépôt du dossier : 26 mars 2020.