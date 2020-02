Poste de Post-doctorant : recherches dans le domaine arts, histoire et médecine au XXe s. (Berne, Suisse)

Poste de Post-doctorant (recherche dans le domaine arts, histoire et médecine au XXe siècle),

Université de Berne (Suisse) à 50%.

L’Université de Berne met au concours un poste de post-doctorant(e) dans le domaine littérature, histoire et médecine 20e s., pour une durée d’1 an, éventuellement renouvelable 1 an, avec prise de fonction prévue au 1er août 2020.

Ce poste s’intègre dans le projet de recherche :

Par la voie des formes. Médecine, arts et expérimentation dans les revues pharmaceutiques des années Soixante : le cas Sandorama (1962-1965).

Profil recherché :

Nous recherchons un(e) candidat(e) intéressé(e) par l’histoire des relations entre arts, littérature et médecine, possédant si possible une expérience dans ce domaine. Il/elle doit être au bénéfice d’un doctorat ès-lettres en littérature, histoire de l’art ou histoire de la médecine, ou équivalent. Il/elle doit savoir travailler de manière autonome en vue d’une collaboration régulière devant aboutir à une publication pilotée par le Prof. responsable.

Conditions du poste :

Le/la candidat(e) retenu(e) sera engagé(e) à 50 % pour une durée d’1 an éventuellement renouvelable 1 an. Salaire selon le barème FNS pour les collaboratrices et collaborateurs titulaires d'un doctorat. Il/elle bénéficiera d’un espace de travail propre à l’Université de Berne. Le/la candidat(e) doit en principe avoir soutenu sa thèse dans les 5 ans précédant son engagement.

Compétences linguistiques :

Des connaissances en allemand sont nécessaires (C1).

Entrée en fonction :

1er août 2020.

Le dossier de candidature doit comporter :

- un CV

- une copie des titres universitaires

- un bref exemple de production scientifique (au maximum 5 p.)

- une lettre de motivation

Il doit être envoyé avant le 3 mai minuit à l’adresse suivante : muriel.pic@rom.unibe.ch

Pour toutes questions, même adresse email.