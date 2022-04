Le département des langues, de la littérature et de la communication de l'université d'Utrecht recherche un.e maître.sse de conférences (Assistant Professor) en littérature et culture françaises, avec une expertise dans un ou plusieurs domaines littéraires et culturels du monde francophone.

Les tâches relevant de ce poste sont: l'enseignement et la direction de mémoires dans le cadre de notre programme de français langue étrangère en premier et et deuxième cycle, l'évaluation et le développement continu du programme, et la recherche.

Avec vos collègues, vous contribuerez au développement continu des pratiques d'enseignement et d'apprentissage au sein de l'équipe de français, souvent en situation de co-enseignement. Vous rejoindrez une équipe de collègues travaillant en étroite collaboration pour offrir à leurs étudiant.e.s la meilleure expérience d'apprentissage de la langue et de la culture françaises dans un environnement universitaire et accueillant la plus grande diversité des origines et des expériences.

Vous proposerez vos axes pour une recherche d'excellence au sein de l'Institute for Cultural Inquiry (ICON) et en lien avec les thèmes de recherche stratégiques et les domaines d'intérêt de l'Université d'Utrecht. Nous attendons de vous que vous contribuiez à la qualité de l'environnement de recherche de la Faculté des sciences humaines et de l'université par une recherche de niveau international et par le biais d'activités de recherche collaboratives, et que vous ayez la capacité à diffuser vos résultats de recherche à la fois auprès de vos pairs et auprès du grand public.

Les autres responsabilités pour ce poste sont les suivantes:

- élaborer des projets de recherche ayant le potentiel d'attirer des financement nationaux et internationaux;

- contribuer aux tâches administratives et aux valeurs collégiales de l'équipe et du département en participant aux commissions d'enseignement et de recherche et en accomplissant d'autres tâches connexes;

- renforcer l'engagement de notre section à promouvoir l'étude de la langue et de la culture françaises aux Pays-Bas par la participation à des programmes nationaux et à des initiatives culturelles.



Nous encourageons en particulier à postuler les candidat.e.s dont les intérêts de recherche et d'enseignement recoupent une ou plusieurs des approches suivantes de l'étude du français langue étrangère à l'Université d'Utrecht : littérature française ou francophone moderne et/ou contemporaine dans un contexte européen, économie et culture françaises contemporaines, études postcoloniales, études de genre, médiévalisme, Digital Humanities, études de traduction, communication interculturelle.

Pour ce poste, 65% des activités seront allouées à des tâches d'enseignement, et 35% à la recherche, avec une date d'entrée en fonction le 1er août 2022 ou dès que possible après cette date.



Pour les compétences recherchées, les conditions contractuelles et pour plus d'informations sur l'université d'Utrecht, ainsi pour l'envoi des candidatures, consultez la page d'offre du poste: https://www.academictransfer.com/en/310971/assistant-professor-of-french-literature-and-culture-10-fte/