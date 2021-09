Poste de lecteur-lectrice en Français, Simon Fraser University

L’université Simon Fraser (SFU), située sur la côte ouest canadienne en bordure du Pacifique, s’est méritée le premier rang au sein des Universités intégrales canadiennes pour 12 des 13 dernières années (Revue Maclean's). SFU, qui a Le Monde en Tête, est le leader des programmes d’études post-secondaires en français en Colombie Britannique et le siège du Bureau des affaires francophone et francophile (BAFF).

Le Département de français de SFU sollicite des candidatures pour un poste au rang de Lecteur-Lectrice, chargé(e) du développement, de la gestion et de l’enseignement de cours de langue à tous les niveaux. La date d’entrée en fonction est prévue au plus tôt pour le 15 février 2022 ou subséquemment. Seulement les candidat.es éligibles au rang de lecteur-lectrice seront considéré.es pour ce poste.

Qualifications requises :

Détenir au minimum Doctorat (PhD) en études françaises avec spécialisation dans la pédagogie du FLS et/ou du FLE ou en linguistique appliquée à l’enseignement ou l’acquisition du FLS ou FLE.

Posséder une parfaite maîtrise du français à l’oral et à l’écrit et une bonne maîtrise de l’anglais, langue de communication à l’Université Simon Fraser.

Une excellence démontrée en enseignement du FLS ou FLE, de préférence en contexte nord-américain, à travers une expérience continue d’au moins 3 ans au niveau collégial ou universitaire.

Autres compétences et aptitudes recherchées :

Une compétence démontrée dans la planification et le développement de cours de français de langue seconde à tous les niveaux (débutant, intermédiaire et avancé) dont une expérience dans l’enseignement de cours offerts en présentiel, en mode asynchrone et en ligne et/ou dans les cours de type hybride;

Une capacité démontrée à favoriser l’apprentissage grâce à une dynamique positive en classe, à l’organisation d’activités d’apprentissage diverses et à la gestion efficace de la participation des étudiant.es et des activités de groupes;

Une capacité démontrée à utiliser les technologies appropriées pour le support à l’apprentissage;

Une capacité à former et à diriger des auxiliaires d’enseignement;

Faire preuve de leadership et démontrer une capacité à bien travailler et collaborer au sein d’une équipe d’enseignants;

Développement professionnel dans le domaine du FLE ou FLS, par exemple : participation à des ateliers de formation et/ou présentation à des conférences dans le domaine (la production de manuels scolaires ou de publications professionnelles, bien que non requise, est encouragée);

Une expérience ou une formation en enseignement de la traduction serait un atout.

Les responsabilités du poste comprennent entre autres :

La pleine responsabilité du développement et de l’enseignement de trois cours, ou l’équivalent, à chacun des trimestres d’automne et de printemps et de deux cours au trimestre d’été (offerts en intersession de 6.5 semaines);

La formation et la supervision d’auxiliaires d’enseignement, dont la préparation d’examens et l’évaluation des étudiants;

La collaboration au sein d’une équipe de lecteurs et lectrices à la gestion du programme de cours de langue et à l’exercice de fonctions de soutien et de promotion des programmes;

La participation active aux assemblées et comités départementaux et universitaires ainsi qu’à la gouvernance du département de français.

Salaire : selon les qualifications et l’expérience, consulter SFU Salary Scales sur le site web de SFU pour l’échelle des salaires.

Soumission de dossiers : les dossiers de candidature seront adressés au Directeur, Département de français, Université Simon Fraser, 8888 University Drive, Burnaby, C.-B., V5A 1S6, Canada et soumis via la poste ou par courriel à Fren_dir@sfu.ca (cc.: frensech@sfu.ca) et incluront :

Une lettre de présentation résumant les qualifications, l’expérience et la motivation du/de la candidat.e pour le poste (2 à 3 pages).

Un curriculum vitae complet.

Un dossier d’enseignement qui présente la philosophie du/de la candidate (1 à 2 pages), incluant son intérêt pour le développement de curriculum, ainsi que son approche pédagogique comportant une réflexion sur l’équité, la diversité et l’inclusion dans l’enseignement (1 à 2 pages).

Veuillez inclure dans le dossier des exemplaires de plans de cours pour les niveaux débutant, intermédiaire et avancé et les évaluations étudiantes des 3 dernières années.

Les candidat.es s’assureront que trois lettres de recommandation soient expédiées directement par leurs répondant.es au Directeur du Département, aux mêmes coordonnées.

Les candidatures seront étudiées à partir du 1er octobre 2021 et continueront d’être considérées jusqu’à ce que le poste soit comblé. Le poste pourra débuter dès que comblé ou subséquemment.

Les candidat.es peuvent consulter la page web du département pour obtenir plus de renseignements: www.sfu.ca/french

L’Université Simon Fraser a une politique d’équité en matière d’emploi et sollicite des candidatures de toutes personnes qualifiées. Toutefois cette offre s’adresse de préférence aux citoyen(ne)s canadien(ne)s et aux résident(e)s permanent(e)s. Conformément à la vision stratégique de SFU qui s'engage à favoriser une culture d'inclusion et de respect mutuel et à célébrer la diversité au sein du corps professoral, SFU s'engage à garantir qu'aucune personne ne se voit refuser l'accès aux opportunités d'emploi pour des raisons sans rapport avec ses capacités ou ses qualifications. SFU se consacre à la création d'un corps professoral diversifié en faisant avancer les intérêts des groupes sous-représentés, en particulier les femmes, les peuples autochtones, les personnes handicapées, les minorités visibles et les communautés de diversité sexuelle et de genre. Nous encourageons fortement les personnes de ces groupes à postuler. Nous sommes particulièrement intéressés par les candidats ayant fait leurs preuves dans la défense de l'équité, de la diversité et de l'inclusion.

L'Université Simon Fraser et le Département de français reconnaissent respectueusement les peuples Squamish, Musqueam, Tsleil-Waututh, Katzie and Kwikwetlem sur les territoires traditionnels non cédés desquels se situent ses trois campus.

Under the authority of the University Act personal information that is required by the University for academic appointment competitions will be collected. For further details see: SFU: Collection Notice