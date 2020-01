Un poste de lecteur/lectrice en espagnol – Université Polytechnique Hauts-de-France (Valenciennes)

Le département d’espagnol de l’Institut Sociétés et Humanités de l’UPHF (Valenciennes) recherche un lecteur ou une lectrice de langue espagnole pour l’année universitaire 2020-2021.

* La personne recrutée doit être un locuteur natif justifiant d’un niveau d’étude équivalent à la Licence plus un an (soit Bac + 4) minimum.

* Pendant l’année, le lecteur ou la lectrice assurera 200 heures TP (avec possibilité de 100 heures TD), voire plus, et interviendra principalement dans les cours d’expression-compréhension orale et écrite des formations LLCER espagnol, LEA, LANSAD et, éventuellement, des Masters de la nouvelle offre de formation.

* Son rôle sera d’améliorer les compétences en communication des étudiants et d’approfondir leur connaissance de la culture et de la langue. Il ou elle interviendra en appui du travail mené par les enseignants.

* Il ou elle assurera les tâches liées à l’activité d’enseignement et participera au contrôle des connaissances et aux examens.

* Il ou elle participera aux réunions de département et prendra part, de manière active, à la vie du département d’espagnol et de l’Institut Sociétés et Humanités.

* Il ou elle assistera également les collègues titulaires lors des manifestations (DEMO, journée des langues, Journée Portes Ouvertes, etc.).

Prière d’envoyer un CV détaillé et une lettre de motivation avant le 1er mars 2020 à :

Valérie RICHARDOT (valerie.richardot@uphf.fr) ET à Nicolas BALUTET (nicolas.balutet@uphf.fr)