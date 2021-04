Poste de Lecteur / Lectrice de langue française à l’Université de Stuttgart

Le Département d’Études Littéraires (Littératures romanes) recrute pour le 1er septembre 2021 un Lecteur / une Lectrice de français à temps complet (catégorie salariale 13 TV-L).

Le poste fait l’objet d’un contrat à durée indéterminée.



Descriptif du poste

• Organisation et mise en oeuvre des cours (en présence et/ou en ligne) et des examens correspondants

• 12 heures hebdomadaires d’enseignement par semestre dans le domaine des cours de langue française orale et écrite (grammaire, traduction, civilisation française et francophone, études culturelles) en accord avec le lecteur/la lectrice du Département de linguistique

• Transmission de connaissances interculturelle et de civilisation

• Organisation et correction des examens écrits et oraux

• Prise en charge d’étudiant(e)s

• Encadrement des programmes d’échange et des stages en France ; organisation de manifestations d’information



Fonction subsidiaire

• Participation aux tâches administratives du Département

• Participation aux projets de recherche et aux demandes de projets de la chaire (dans le domaine de la France/de la Francophonie/du français)

• Participation aux commissions pédagogiques et aux manifestations organisées parallèlement à l’enseignement

• Participation en tant que natif/native aux traductions et à la correspondance du Département



Niveau requis et conditions

• Langue maternelle : français

• Excellente connaissance de l’allemand écrit et oral (notamment pour assurer des cours de traduction à tous les niveaux)

• Diplôme de fin d’études universitaires en sciences humaines (Bac + 5 ou Doctorat ; littérature allemande ou française, sciences culturelles, histoire, philosophie…), FLE

• Expérience de l’étranger (p. ex. en Allemagne)

• Expérience de l’enseignement

• Maîtrise des méthodes modernes d’enseignement du FLE/de la langue, maniement sûr d’éléments de l’enseignement en ligne / e-learning

• Goût et expérience du travail en équipe, esprit d’initiative et aptitude au travail autonome

• Intérêt pour les questions culturelles, interculturelles et interdisciplinaires, connaissance approfondie des cultures allemandes et françaises/francophones

Modalités de candidature

Les dossiers de candidature comprenant les documents habituels :

1. lettre de motivation,

2. CV,

3. copies des diplômes,

4. liste des publications,

5. liste des enseignements antérieurs avec thèmes traités,

6. certificats de langue

7. présentation du concept des objectifs et méthodes pédagogiques (en français et en allemand, une page)

8. un programme semestriel des séances pour l’enseignement à Stuttgart (un cours au choix de traduction ou de civilisation/d’études culturelles)



Les documents sont à adresser avant le 15 mai 2021 par courrier électronique (un document PDF au nom du candidat/de la candidate) à sekretariat.romanische-literaturen@ilw.uni-stuttgart.de. Vous êtes prié(e) d’indiquer la date d’entrée en fonction possible (le 1er septembre 2021). En cas de demandes de précisions concernant la conception du poste, veuillez envoyer un message à l’adresse électronique indiquée.



Les candidat(e)s retenu(e)s seront reçu(e)s après le 24 mai 2021 pour un entretien qui comportera également une partie pédagogique.

Les frais d’entretien et de voyage ne sont pas remboursables.



Le règlement général sur la protection des données privées (13 DS-GVO) est précisé sur le site de l’université : https://www.uni-stuttgart.de/datenschutz/bewerbung



L’Université de Stuttgart participe activement à l’augmentation du recrutement des femmes et encourage les candidatures féminines. A compétences et diplômes équivalents, la candidature des personnes handicapées sera privilégiée. L’embauche s’opèrera via l’administration centrale de l’université.



L’université de Stuttgart, distinguée à plusieurs reprises pour son caractère favorable aux familles, s’est engagée à développer son soutien aux employé(e)s et étudiant(e)s afin d’améliorer les conditions de travail et d’études adaptées aux familles.

***

An der Universität Stuttgart / Institut für Literaturwissenschaft /

Abteilung Romanische Literaturen I ist eine Lektoratsstelle für Französisch zu besetzen.

Die Stelle wird unbefristet (100%/ EGr. 13 TV-L) zum 1. September 2021 vergeben.



Aufgaben

• Organisation und Durchführung von Lehrveranstaltungen (in Präsenz und/oder online) sowie entsprechender Prüfungstätigkeiten

• Die Lehrverpflichtung beträgt gegenwärtig 12 SWS im Bereich der mündlichen wie schriftlichen französischen Sprachpraxis (Grammatik, Übersetzung, französische und frankophone Landeskunde, Kulturwissenschaften) in Absprache mit der zweiten Lektoratsstelle (in der Abteilung Linguistik/Romanistik).

• Vermittlung von landeskundlichen und interkulturellen Kenntnissen

• Organisation und Mitwirkung an der Erstellung und Korrektur von Prüfungen und Hausarbeiten sowie Abnahme mündlicher Prüfungen

• Betreuung von Studierenden

• Betreuung von Austauschprogrammen und Praktika in Frankreich, Info-Veranstaltungen dazu



Sonstige Dienstaufgaben

• Beteiligung an Verwaltungsaufgaben der Abteilung

• Beteiligung an Forschungsprojekten und Anträgen (im Bereich Frankreich/Frankophonie/Französisch) der Professur

• Mitarbeit in Kommissionen und Beteiligung an Veranstaltungen im Umfeld der Lehre

• Übersetzungen, fremdsprachliche Korrespondenz in der Abteilung



Voraussetzungen

• Französisch bevorzugt als Muttersprache oder auf muttersprachlichem Niveau

• Exzellente Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, die zum Abhalten von Übersetzungsübungen ins Französische auf allen Niveaustufen befähigen

• Abgeschlossenes geisteswissenschaftliches Hochschulstudium in einem für die Wahrnehmung der Lehraufgaben geeigneten Fach (z.B. Literatur- und/oder Kulturwissenschaft, Germanistik, Geschichte, Philosophie…)

• Auslandserfahrung (z.B. in Deutschland)

• Einschlägige Berufserfahrung in der Lehre

• Vertrautheit mit modernen Methoden der Sprachvermittlung, Sicherer Umgang mit digitalen Lernumgebungen / E-Learning

• Bereitschaft und Fähigkeit zur Teamarbeit, zugleich ein hohes Maß an Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit

• Interesse an interkulturellen und interdisziplinären Themen, breite interdisziplinäre Kenntnisse Deutschlands und Frankreichs

• Bereitschaft zur regelmäßigen wissenschaftlichen und/oder fachdidaktischen Weiterqualifikation

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen:

1. Anschreiben,

2. Lebenslauf,

3. Zeugniskopien,

4. Schriftenverzeichnis,

5. Themen und Formate der bisher abgehaltenen Lehrveranstaltungen,

6. Fremdsprachennachweise,

7. Lehrkonzept (eine Seite, je auf Französisch und Deutsch),

8. einen Ablaufplan (Semesterprogramm) für eine geplante Veranstaltung

für Stuttgart (zur Wahl Übersetzung oder Landeskunde/Kulturwissenschaft).



Die Dokumente sind bis zum 15.05.2021 per Mail (in Form eines gesammelten PDF-Dokuments mit Name als Dokumentname) an sekretariat.romanische-literaturen@ilw.uni-stuttgart.de einzureichen. Um eine Angabe, ob der Stellenantritt zum 1.September 2021 möglich ist, wird gebeten. Bei Rückfragen zur Stellenkonzeption wenden Sie sich bitte ebenfalls per E-Mail an die angegebene Adresse.

Bewerbungsgespräche mit Lehrprobe finden nach dem 24.5.2021 statt.

Die für die Anreise zum möglichen Auswahlgespräch entstehenden Aufwendungen kann Ihnen die Universität Stuttgart leider nicht erstatten.

Informationen nach Artikel 13 DS-GVO zum Umgang mit Bewerberdaten finden Sie unter: https://www.uni-stuttgart.de/datenschutz/bewerbung

Die Universität Stuttgart möchte den Anteil der Frauen erhöhen. Frauen werden deshalb ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung vorrangig eingestellt. Die Einstellung erfolgt durch die Zentrale Verwaltung.

Die Universität Stuttgart wurde schon mehrfach für ihre Familienfreundlichkeit ausgezeichnet. Sie hat sich verpflichtet, bereits bestehende erfolgreiche Unterstützungsangebote für Beschäftigte und Studierende zur familiengerechten Gestaltung der Arbeits- und Studienbedingungen weiterzuentwickeln.