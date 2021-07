Poste de lecteur d'échange francophone canadien à l'Université Sapienza de Rome

Description du poste :

Collaboration aux activités du « Centro Linguistico di Ateneo », dont le siège administratif et organisationnel est à Rome.

Enseignement du français comme langue étrangère et de la culture canadienne au Centre linguistique universitaire, Département d'études européennes, américaines et interculturelles de la Faculté de lettres et de philosophie de La Sapienza Université de Rome.

Qualités requises :

Le lecteur de langue maternelle (française) doit avoir complété : (1) Au moins le cycle complet d'enseignement primaire et secondaire au Canada, (2) Un niveau de scolarité minimum égal à la maîtrise italienne (5 années d’Université) en lettres et sciences humaines, avec une préférence pour l'une des spécialisations suivantes :

- Enseignement du français,

- Linguistique et/ou philologie française,

- Linguistique et/ou philologie italienne.

- Une expérience préalable de l'enseignement et une connaissance adéquate de la langue italienne sont requises.

- Un doctorat, même en cours, est un atout.

Durée du poste : Un an, avec possibilité de renouvellement.

Salaire : Le salaire annuel brut est de 27.780 euros

Lieu de travail : Rome (adresse exacte à préciser par la suite)

Lieu de résidence : Rome (NB : L'université n’offre pas de logement, l’hébergement à Rome est sous la responsabilité du candidat).

Date d'entrée en fonction : Octobre 2021

*

Le dossier de candidature doit parvenir avant 23h59 (heure de Rome) du 21 juillet 2021 par courriel à :

Virginie Lévesque Conseillère affaires publiques Ambassade du Canada Courriel: rome-pa@international.gc.ca

Veuillez spécifier dans l’objet : Poste de Lecteur/Lectrice à La Sapienza Université de Rome 2 Le dossier doit contenir les éléments suivants :

Curriculum vitæ détaillé - Document attestant le niveau de connaissance de la langue italienne - Une lettre de référence (qui devra être numérisée et envoyée par courriel)

Le comité de pré-sélection sera composé d'un représentant de La Sapienza Université de Rome, de l'Ambassade du Canada en Italie et de la Délégation du Québec à Rome et/ou d'un substitut accepté par les autres membres du comité.

La décision du comité de pré-sélection sera transmise à La Sapienza Université de Rome qui formera une commission pour l’évaluation définitive des candidatures. La décision finale est sans appel.

Seul le/la candidat/e retenu/e recevra une réponse, avant le 30 juillet 2021. À partir de la date de réception de la réponse il/elle aura 7 jours pour faire parvenir son acceptation aux instances qui lui seront indiquées ; il/elle devra également s'engager à entreprendre en temps opportun les démarches nécessaires pour les formalités d’entrée et de séjour en Italie afin de pouvoir intégrer son poste en octobre 2021.

Description des tâches : Le/la lecteur/lectrice d'échange (nommé sur la base de l'Accord culturel en vigueur entre l'Italie et le Canada) est affilié/e au « Centro Linguistico di Ateneo », département d'études européennes, américaines et interculturelles de la Faculté de littérature et de philosophie de La Sapienza Université de Rome, dont le siège administratif et organisationnel est à Rome.

Ses tâches sont les suivantes : 1. Enseignement de la langue française et de la culture canadienne par l'organisation de cours de français (par rapport au standard et variantes nord-américaines) 2. Collaboration aux activités du Centre Linguistico Ateneo NB : La tâche du/de la lecteur/lectrice n'inclut pas la titularité de l'enseignement du français comme langue étrangère, mais il pourra être chargé de cours de langue sous la responsabilité d’un Professeur de Langue française du Département.

Références :

Ambassade du Canada à Rome Via Salaria, 243 00199 Roma rome-pa@international.gc.ca

Università degli Studi di Roma La Sapienza Centro Linguistico Ateneo Edificio Marco Polo – Circonvallazione Tiburtina, 4 00185 Roma segreteriacla@uniroma1.it