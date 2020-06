L’Institut français Italia (IFI) annonce la vacance d’un poste de lecteur d'échange en Italie à l’Université de Milan à la rentrée 2020.

Ce poste s’adresse exclusivement à des professeurs titulaires du MEN (agrégés ou certifiés). Le lecteur effectuera sa mission en position de détachement direct par le MEN auprès de l'université d’accueil, pour un emploi sur la base d’un contrat d’un an susceptible d'être renouvelé. Il lui sera proposé également un contrat de droit privé avec l’IFI pour la mise en œuvre d’activités de coopération avec son université d’accueil.

Fonctions : Le lecteur d’échange assure un service d'enseignement à l’université dans les départements de langues et de littératures étrangères et de sciences de la médiation linguistique et culturelle ainsi que les tâches pédagogiques et administratives qui accompagnent cette activité (jurys, commissions, corrections, tutorat). Exceptionnellement, les cours seront assurés majoritairement en ligne au 1er semestre 2020/2021.

Dans le cadre du contrat qui lui sera proposé par l’IFI, il est également associé à des projets de coopération linguistique et universitaire en réseau, au soutien aux manifestations et échanges scientifiques organisés entre son université d’accueil et des partenaires français, et à la promotion de l’enseignement supérieur français, en liaison avec Campus France.

Profil : Agrégé ou certifié, formation en sciences du langages et/ou lettres modernes, compétences en FLE, bonne connaissance de l'italien, doctorat en cours ou soutenu bienvenu, connaissance du système universitaire, aptitude à travailler en équipe dans une optique pluridisciplinaire.

Candidatures : CV détaillé, lettre de motivation. Copie d’une publication, photocopies des diplômes.

Les demandes d’information et les dossiers de candidature doivent parvenir par mail avant le 08/07/2020 à ces deux adresses (l’une et l’autre impérativement) :

Florence Ferran : florence.ferran@institutfrancais.it

Colinne Orain : colinne.orain@institutfrancais.it

Plusieurs postes de lecteurs d’échanges étant vacants à la rentrée 2020/2021, les candidats devront envoyer un dossier complet pour chacun des postes auxquels ils postuleront.