L'IUT de Blois recrute un enseignant contractuel en Expression Communication (section 9/71)

Contrat d’enseignement classique - type 2 : 384 htd (art L 954-3 du code de l’éducation).

Date de début du contrat : 1er septembre 2020

Profil

Titulaire d’un Master en Lettres Modernes, Master MEEF, Master Communication, Master FLE/FLS, Master en Ressources Humaines et expérience.

Docteur dans les sections 9 (Langue et littérature françaises) ou 71 (Sciences de l'information et de la communication)

Titulaire d’une licence avec expérience d’enseignement dans les domaines

Compétences requises :

- capacité à enseigner l’Expression-Communication

- goût marqué pour la pédagogie

- expérience dans l’animation de groupes

Un intérêt pour les nouvelles pédagogies et le secteur numérique serait un plus.

Enseignement (Filières de formation concernées)

Le programme d’enseignement correspond au programme pédagogique national (PPN) des diplômes universitaires de technologie.

L’enseignant(e) recruté(e) aura pour mission d’enseigner l’Expression-Communication en 1ère et 2ème année de DUT, dans les départements Mesures Physiques (MP), Science et Génie des Matériaux (SGM) et Réseaux et Télécommunications (R&T). Il/elle pourra également intervenir ponctuellement dans d’autres formations de l’IUT. Les enseignements se feront sous la forme de TD (groupe de 28 étudiants maximum) et de TP (groupe de 14 étudiants maximum). Des supports de cours pourront

être fournis, toutefois la personne recrutée aura toute liberté de contribuer à l’élargissement des thèmes abordés et des méthodes utilisées afin de remplir les objectifs définis dans les PPN. La mission couvre la préparation des cours, l’enseignement (y compris la surveillance et la correction des évaluations) et la participation aux réunions bimestrielles des équipes pédagogiques. Elle pourra

inclure le suivi de stages et de projets. Possibilité d’assurer des heures complémentaires.

Objectifs visés des enseignements en Expression-Communication :

- Prendre conscience des enjeux de la communication, savoir s’adapter aux différentes situations : communication professionnelle, verbale, non verbale, identité numérique sur les réseaux sociaux

- Développer son esprit critique, structurer et communiquer une réflexion : rechercher, vérifier et analyser l'information, organiser ses idées, argumenter par écrit, oralement et par l'image

- S’approprier les techniques de recherche d’emploi et de stage : rédiger un CV et une lettre de motivation, se préparer à un entretien, utiliser des réseaux sociaux professionnels, communiquer par téléphone, rédiger des courriels.

- Communiquer en milieu universitaire et professionnel : formaliser une expérience et savoir en rendre compte à l’écrit et à l’oral, rédiger un rapport de projet, un rapport de stage, faire une présentation orale d’un projet

- Développer sa culture générale : réflexion sur les questions d'actualité et connaissance du monde contemporain, analyse de documents, confrontation

- Développer les capacités de travail en équipe : préparer et animer une réunion, y participer.

Personne à contacter :

Catherine CHENU, responsable du département Science et Génie des Matériaux

Courriel : catherine.chenu@univ-tours.fr

Le dossier de candidature pour le recrutement est composé de :

- Une lettre de candidature

- Un curriculum vitae détaillé

- La photocopie des diplômes obtenus (licence minimum)

Ces documents doivent être envoyés pour le 2 juin 2020 au plus tard.

Tout dossier ou document transmis hors délai sera déclaré irrecevable.

Adresse d’envoi du dossier de candidature

IUT de BLOIS, 15 rue de la Chocolaterie,

CS 32903, 41029 BLOIS CEDEX