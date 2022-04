La Section de français (médiéval) de la Faculté des lettres de l’Université de Lausanne met au concours un poste de chercheur·euse FNS senior (post-doc) en études françaises (XVe-XVIe siècle).

Entrée en fonction : 1er septembre 2022



Durée du contrat : 2 ans, non renouvelable



Taux d'activité : 100%



Lieu de travail : Lausanne-Dorigny



Vos activités

Le/la chercheur·se en post-doctorat sera en charge d’une recherche sur la poésie d’actualité et ses réceptions matérielles et culturelles dans les régions d’expression française aux XVe et XVIe siècles. Cette recherche pourra porter sur les recueils manuscrits et/ou imprimés et sur des corpus textuels choisis en complémentarité avec les sources travaillées dans les autres axes du projet. Les résultats attendus seront entre autres la réalisation d’une anthologie (sous forme numérique ou papier + numérique) témoignant des pratiques de réception de ce type d’éloquence en vers. En outre il/elle participera aux activités collectives de l’équipe : organisation de rencontres internationales; soutien aux travaux du/de la doctorant·e; soutien au rayonnement du projet dans les réseaux scientifiques, les médias et les institutions culturelles en Suisse et ailleurs.

Informations générales sur le projet

Financé par le Fonds national suisse de la recherche scientifique, le projet Médialittérature, poétiques et pratiques de la communication publique en français (XVe-XVIe s.) étudie le développement de l’éloquence en vers en français afin de démontrer comment se sont formées les sociétés médiatiques pré- modernes. Il analyse les manières dont le modèle de l’orateur, d’abord valorisé par les intellectuels, s’est diffusé auprès de milieux plus larges, qui se sont appropriés des formes littéraires pour les transformer en médias. Afin de définir ces médialittératures, le projet propose une approche comparative des poétiques et des pratiques socio-culturelles de l’historiographie du temps présent, de la poésie de circonstance et du théâtre dans l’ensemble des régions européennes d’expression française entre 1450 et 1550 environ. Étudiant des corpus inédits, le projet a pour ambition de développer un nouveau champ de recherche au croisement de l’histoire des littératures et de l’histoire des médialités.



Le projet confié au post-doc concerne la poésie d’actualité et ses réceptions matérielles et culturelles.



Les candidat·e·s sont encouragé·e·s à développer une approche originale de cette recherche et à l’enrichir de leurs propres expériences et compétences, en accord avec les autres membres du projet.



L’équipe du projet, sous la direction de la Prof. Estelle Doudet, regroupe 1 doctorant·e et 2 chercheur·ses en post-doctorat.



Votre profil

Doctorat (thèse déposée au moment de l'entrée en vigueur du contrat) dans un ou plusieurs des champs de spécialité suivants : histoire de la littérature française du Moyen Âge ou de la Renaissance (XVe-XVIe siècle) ; histoire du livre et des pratiques d’écriture ; histoire socio-culturelle des mêmes périodes.



Travaux publiés ou en cours de publication dans des revues internationales (peer-reviewed). Formation d’excellence et expérience de la recherche au plus haut niveau international.



Excellente maîtrise du français (native ou équivalente) et de l’anglais scientifique.



Maîtrise ou capacité à maîtriser rapidement les langues des sources : moyen français, latin.



Compétences ou intérêt pour la numérisation de corpus textuels, pour l’édition critique (numérique ou papier + numérique) et pour l’innovation méthodologique.



Capacité à travailler en autonomie et en équipe, à collaborer avec des chercheur·ses à travers différentes disciplines (littérature française, philologie, histoire du livre, histoire des arts, histoire sociale) et à évoluer dans un environnement international. Faire preuve de mobilité et d’adaptation.



Compétences ou intérêt pour la direction d’équipe et pour l’organisation de manifestations scientifiques et culturelles.



Pour tout renseignement complémentaire

Contacter : Mme la Professeure Estelle Doudet : estelle.doudet@unil.ch

*



Votre dossier de candidature

Délai de postulation : 30 mai 2022



Les candidat·e·s dont le dossier sera retenu seront invité·e·s à un entretien de recrutement sur place ou en ligne fin juin - début juillet 2022.



Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir via le système en ligne, en format PDF ou Word, un dossier complet contenant : une lettre de motivation présentant compétences et propositions pour conduire ce projet de recherche, un Curriculum Vitae complet, avec la copie du diplôme de thèse ou d’un diplôme équivalent, une publication scientifique récente et un exemplaire pdf de la thèse, deux lettres de recommandation OU deux noms de référents scientifiques, avec leurs coordonnées.



Seules les candidatures adressées par le biais de ce site seront prises en compte :

https://www.jobs.ch/en/vacancies/detail/c28f6078-4ae9-4eb1-8d2f-4289af340d9d/