Poste d'ATER en langue et littérature françaises (7e section, Sciences du langage), Université de Reims Champagne-Ardenne

N° de poste : ATER 18

Corps : ATER

Section CNU / Discipline : 7e / Sciences du langage

Composante de rattachement : UFR LSH – Département de Lettres

Unité de recherche de rattachement : CIRLEP

Localisation : Reims

Date de prise fonction : octobre 2022

Quotité de travail : Temps complet

Enseignement

Composante(s) d’intervention : UFR LSH – Département de Lettres

Diplômes : Licence de Lettres – Master MEEF second degré

Matières enseignées : Langue et linguistique françaises – didactique du FLE

Volume horaire total : 192hETD

Informations complémentaires

La personne recrutée interviendra dans le cadre de la Licence de Lettres Moderne (phonétique, phonologie et prosodie - énonciation et sémantique textuelle - analyse et pratiques stylistiques) et du master MEEF Lettres second degré (langue française). En sus de ces enseignements, il serait apprécié qu’elle puisse intervenir en cas de besoin en didactique du FLE dans le cadre du parcours FLE de L3 Lettres – LLCE anglais et LLCE espagnol.

Contact enseignement :

Dominique Quéro : dominique.quero@univ-reims.fr

Eric Castagne: eric.castagne@univ-reims.fr

Recherche

La personne recrutée sera accueillie au sein du Centre Interdisciplinaire de Recherches sur les Langues et la Pensée (CIRLEP EA4299) dans l’axe Langue et Pensée (langue et linguistique françaises) ou dans l’axe Intercompréhension des Langues Voisines (didactique du FLE et du Plurilinguisme - linguistique contrastive - langues et corpus) en fonction de ses affinités.

Contact recherche :

Silvia Palma : silvia.palma@univ-reims.fr

Eric Castagne : eric.castagne@univ-reims.fr

Candidature

Le dossier de candidature 2022-2023 est en téléchargement sur le site de l'URCA : https://www.univ-reims.fr/universite/travailler-a-l-urca/attaches-temporaires-d-enseignement-et-de-recherche-et-professeurs-contractuels/attaches-temporaires-d-enseignement-et-de-recherche-a.t.e.r-et-professeurs-contractuels,7752,35361.html

IMPORTANT : Tout dépôt de dossier de candidature devra impérativement s'effectuer sur l'application suivante : https://recrutement.univ-reims.fr/ater/login

Date limite pour postuler : 5 septembre 2022