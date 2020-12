Instructrice ou Instructeur de français

Université du Manitoba

Poste d’Instructor 1 (probatoire) en langue française (Poste numéro 29417) Le Département de français, d’espagnol et d’italien de la Faculté des arts de l’Université du Manitoba sollicite des candidatures à un poste d’instructeur ou d’instructrice à temps plein en français. La personne sélectionnée sera nommée au rang d’Instructor 1, avec une entrée en fonction le 1er juillet 2021. Elle sera chargée d’enseigner au premier cycle selon un ou plusieurs modes d’instruction, y compris en présentiel, et d’effectuer des tâches administratives. Les fonctions comprennent normalement une charge de sept cours par an (soit 21 heures de crédits). Le salaire est proportionnel aux qualifications et à l'expérience.

La personne embauchée détiendra une maîtrise ou un doctorat en français ou dans un domaine pertinent tel que la didactique des langues (avec une spécialisation en enseignement du français langue seconde), ; elle possédera une compétence en français similaire à celle d’une personne de langue maternelle française, de même qu’une excellente maîtrise de l’anglais. Les candidats et candidates doivent faire preuve d’excellence dans l’enseignement au niveau post-secondaire, y compris la capacité à enseigner le français langue seconde (FLS).

La personne sélectionnée sera chargée d’enseigner la langue française à tous les niveaux du premier cycle, y compris le niveau débutant. Elle devra s’engager activement dans l’enseignement et l’élaboration des programmes, et collaborer avec les autres membres du département, en particulier dans le domaine de l’innovation pédagogique. Des compétences dans l’enseignement assisté par la technologie et une bonne connaissance des méthodes actuelles de l’enseignement du français langue seconde (FLS) seraient d’importants atouts.

Les pièces justificatives suivantes sont requises :

• Une lettre de motivation (1 à 2 pages) indiquant comment les qualifications de la personne correspondent aux exigences du poste ainsi que son statut en matière de citoyenneté canadienne / résidence permanente.

• Un curriculum vitae.

• Un dossier d’enseignement : exposé de la philosophie d’enseignement (1 à 2 pages), détail des domaines d’enseignement, exemples de syllabi (plans de cours), évaluations pédagogiques (le cas échéant), exposé de l’expérience avec des groupes diversifiés d’étudiants et des contributions potentielles à la promotion d’une culture d’équité et d’inclusion.

• Le nom et l’adresse courriel de trois références. Les répondant.e.s qui seront contacté.e.s seront prié.e.s de soumettre une lettre de recommandation confidentielle par courriel, en pièce jointe.

Les dossiers de candidature doivent être envoyés par courriel en pièce jointe (un unique fichier pdf) à :

Dr. Constance Cartmill

Chair of the Search Committee: Instructor Position, French Language constance.cartmill@umanitoba.ca

Les questions concernant le poste doivent être adressées à la présidente du comité d’embauche.

Toutes les personnes qualifiées sont encouragées à postuler, mais la priorité sera accordée aux personnes détenant la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente. Seules les personnes sélectionnées seront contactées.

Le Département acceptera des candidatures jusqu’au 1er janvier 2021.

*

L'Université du Manitoba est fermement attachée à l'équité et à la diversité au sein de sa communauté et accueille particulièrement les candidatures de femmes, de personnes racisées, de personnes autochtones, de personnes handicapées, de personnes de toutes identités sexuelles et de genre, ainsi que de toute autre personne pouvant contribuer à la diversification des idées.

Si vous avez besoin de mesures d’adaptation pendant le processus de recrutement, veuillez contacter UM.Accommodation@umanitoba.ca ou 204-474-7195. Notez que ces coordonnées sont destinées uniquement à la demande de mesures d’adaptation.

Les documents de candidature, y compris les lettres de recommandation, seront traités conformément aux dispositions sur la protection de la vie privée de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Manitoba). Veuillez noter que des curriculum vitae peuvent être fournis aux membres participant au comité d’embauche.