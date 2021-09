POSTE D’AGRÉGÉ À POURVOIR AU SERVICE DU DICTIONNAIRE DE L’ACADÉMIE FRANÇAISE :

APPEL À CANDIDATURES RÉSERVÉ AUX ENSEIGNANTS FONCTIONNAIRES

♦ Poste à pourvoir :

• 1 poste destiné à un professeur agrégé de lettres modernes ou classiques, affecté dans l’enseignement secondaire (en activité ou en disponibilité).

• Situation administrative : détachement, au service du Dictionnaire de l’Académie française (Institut de France), pour une durée de trois ans (sur la base d’un contrat renouvelable annuellement) ; ce détachement peut être reconduit pour une nouvelle période.

♦ Conditions générales :

Lieu d’exercice : Académie française, Palais de l’Institut de France, 23 quai de Conti, Paris 6e arrdt.

Durée hebdomadaire du travail : 39 heures (avec jours de R.T.T.). Compte tenu des nécessités du service, aucune décharge horaire (mi-temps, temps partiel) ne peut être accordée à l’arrivée dans le poste.

Congés annuels : 35 jours ouvrables.

Rémunération : correspondant à l’échelon de l’enseignant dans le corps des agrégés.

Date d’entrée en fonction : au cours du dernier trimestre 2021.

Aucune charge d’enseignement n’entre dans les attributions correspondant à ce poste.

♦ Nature des activités :

• Tâches éditoriales en rapport avec la publication de la 9e édition du Dictionnaire de l’Académie française et sa mise en ligne sur l’internet : relecture, révision, harmonisation des articles constituant l’ensemble de la matière du 4e et dernier tome du Dictionnaire.

• Participation aux actions pédagogiques menées par l’Académie française : accueil de classes au palais de l’Institut et préparation de visites patrimoniales et d’ateliers linguistiques avec des élèves (collèges et lycées) ou des étudiants ; participation à un partenariat annuel passé entre l’Académie française et un établissement d’enseignement secondaire (REP ou lycée technique) ; collaboration à la conception de ressources pédagogiques (modules de présentation du dictionnaire numérique à destination du monde enseignant, dossiers pédagogiques portant sur des thématiques linguistiques variées en lien avec les programmes scolaires, etc.) ; accueil et accompagnement de stagiaires (élèves de collège ou de lycée, étudiants) au service du Dictionnaire.

• Réponse au courrier adressé au service sur des questions de langue, d’orthographe et de grammaire.

• Réflexion autour des principes de rédaction de la 10e édition du Dictionnaire.

♦ Compétences requises :

• Savoir rédiger avec clarté, concision et élégance.

• Posséder une vaste culture générale et une grande curiosité d’esprit, pour être à même de collaborer à la révision d’articles relevant de domaines très variés (droit, musique, beaux-arts, sport, philosophie, religion, etc.).

• Faire preuve d’une réelle aptitude au travail en équipe : la nature spécifique des tâches assurées par les rédacteurs du service du Dictionnaire (une dizaine d’agrégés) exige à toutes les étapes une concertation constante.

• Bonne maîtrise de l’outil informatique : traitements de texte courants, partage de documents, expérience du travail en réseau et sur intranet, outils numériques permettant la création de ressources pédagogiques en ligne.

Une connaissance des humanités numériques serait vivement appréciée, ainsi qu’une expérience dans le domaine de l’édition.

♦ Pièces du dossier :

• Lettre de candidature

• Curriculum vitae

• Arrêté de nomination sur le poste actuellement occupé

Les candidatures doivent être impérativement adressées avant le 21 septembre 2021 au directeur de cabinet du Secrétaire perpétuel de l’Académie française

• Par voie électronique de préférence, aux adresses suivantes :

jm.pasqualini@academie-francaise.fr

mh.boussange@academie-francaise.fr

ou

• Par voie postale :

23, quai de Conti

CS 90 618

75270 Paris cedex 06

POUR RESPECTER L'ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ENTRE LES CANDIDATS, AUCUN RENSEIGNEMENT NE SERA COMMUNIQUÉ PAR TÉLÉPHONE.