Informations générales



Lieu de travail : Strasbourg et Paris



Type de contrat : CDD



Durée du contrat : 24 mois



Entrée en fonction : 01/09/2022



Quotité du travail : mi-temps



Rémunération : 1080 € net par mois



Niveau d’études requis : doctorat



Description



Le poste s’inscrit dans le programme de recherche Le dessin visionnaire et ses savoirs. À partir de l’étude et de la valorisation du fonds d’archives de Théophile Bra, financé par l’Institut d'études avancées de l'université de Strasbourg (USIAS). Ce programme de recherche vise l’examen, l’étude et la valorisation du fonds d’archives du dessinateur Théophile Bra (1797-1863) dans une perspective théorique, transhistorique et interdisciplinaire. Il s’attachera, d’une part, à enrichir la connaissance de l’œuvre de Bra d’une enquête étendue à l’ensemble des lectures et des échanges personnels identifiables dans son fonds d’archives, afin de mieux l’articuler aux savoirs de l’époque, à leurs réseaux de diffusion, ainsi qu’aux images et processus visuels qu’ils engagent. Il consistera, d’autre part, à confronter les dessins de Bra à d’autres productions graphiques (artistiques et documentaires) partageant des caractéristiques similaires, du XIXe siècle à nos jours, afin d’interroger la revendication, aujourd’hui comme hier source de débats, d’un partage de vérité entre arts graphiques et savoirs. Le candidat sera amené à participer à ce deuxième axe du projet, qui se concrétisera dans la tenue de quatre ateliers interdisciplinaires et transhistoriques, ainsi qu’une publication : le premier atelier, Généalogies visionnaires par le portrait, examinera sur la longue durée, chez d’autres artistes que Bra et dans les sciences et savoirs portant sur le psychisme, les procédés d’une « médecine rétrospective » identifiant l’expérience visionnaire en termes visuels dans la pratique du portrait littéraire et dessiné ; le deuxième, L’Orient des artistes visionnaires, discutera leurs réceptions, appropriations et réinventions des savoirs et des illustrations orientalistes ; le troisième, Les diagrammes d’artistes, envisagera ce type de production graphique en tant qu’images et processus de pensée ; le quatrième, La réception de la philosophie allemande dans l’art français, examinera les œuvres et les écrits d’artistes comme des espaces de réception, de transmission et de reconfiguration des pensées philosophiques, afin d’envisager leur participation au devenir de la métaphysique occidentale, et donc du rapport entre visible et invisible. Les candidats devront avoir une expérience de recherche en histoire de l’art, esthétique ou études visuelles concernant l’une des thématiques des ateliers, ou en histoire du dessin et/ou de l’art visionnaire.



Activités



La personne recrutée travaillera en étroite collaboration avec la porteuse du projet et participera activement aux tâches et activités (recherches, réunion, ateliers, publications) prévues dans le projet. Elle devra notamment :



- réaliser une revue de la littérature sur les différents axes du projet ;



- co-organiser quatre ateliers avec la porteuse du projet ;



- participer au suivi éditorial des publications du projet.



Conditions de candidature



- Détenir un doctorat au moment de la soumission du dossier.



- Les candidats de toutes nationalités sont éligibles à condition de maîtriser la langue française.



Composition du dossier de candidature (en un fichier au format PDF)



- Curriculum vitae détaillé,



- Copie du diplôme de doctorat,



- Rapport de thèse (pour les candidats ayant soutenu leur thèse en France)



- Lettre de candidature en français développant les liens thématiques entre les recherches du candidat et le programme.



Modalités de sélection et d’audition



Les candidatures seront examinées par un jury, qui auditionnera les candidats retenus le 1er juillet 2022.



Envoi des candidatures jusqu’au 31 mai 2022 avant minuit à l’adresse suivante : j.ramos@unistra.fr