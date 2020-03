L’Université Lumière Lyon 2 et le laboratoire CIHAM recrutent un.e chercheur/euse post-doctoral.e à partir du 1er septembre 2020 pour une durée de douze mois. Le/la post-doc sera amené.e à étudier la transmission des lettres médiévales dans les imprimées des XVe et XVIe siècles. Le rôle de Lyon, chef-lieu de l’imprimerie renaissante, constitue le point de vue privilégié de l’enquête.

Le projet aboutira à des publications scientifiques et pourra donner lieu à une conférence.

La personne recrutée doit être titulaire d’un doctorat à la date de juin 2020. Il/elle maîtrise l’histoire du livre et les méthodes de la bibliographie matérielle. Il/elle a des compétences en littérature du Moyen Âge et, possiblement, de la Renaissance.

Les candidats enverront leur CV, une lettre de motivation et une publication scientifique pertinente (un article ou un chapitre de la thèse) au responsable du projet.

Durée du projet : 12 mois

Salaire : 1800/1900 euros net environ

Lieu de travail : Lyon (F), laboratoire CIHAM

Responsable du projet : francesco.montorsi@univ-lyon2.fr

Date limite de candidature : 10 mai 2020

Les interviews auront lieu dans le courant de mai/juin 2020

Lumière Lyon 2 University and CIHAM are recruiting a post-doctoral researcher for a period of 12 months beginning the 1st of September 2020. The post-doc will investigate the transmission of medieval literature in the French prints of 15th and 16th centuries. The main focus will be on the role of the city of Lyon, leader place of the printing revolution during the Renaissance.

The outcome of the project will be one or several publications. A conference will possibly take place at the end of the period.

To be eligible, post-doc candidates should hold a Ph.D as on the date of June 2020. They must be familiar with the field of book history and material bibliography and prove knowledge of medieval, and possibly Renaissance, French literature.

The candidates will send a copy of their CV, a motivation letter and a significative scientific publication (article or chapter of thesis) to the project’s investigator.

Length of the project : 12 months

Net salary : 1800/1900 euros

Place of work : Lyon (F), laboratoire CIHAM

Project’s investigator : francesco.montorsi@univ-lyon2.fr

Application deadline : 10th of May 2020

Interviews will be held in May/June 2020.

Cadre théorique

« Le Moyen Âge est né du mépris » (Bernard Guénée). Voulant dépasser les siècles « gothiques » pour retrouver son origine dans le monde des Grecs et des Romains, la Renaissance a élaboré les premières théorisations d’une période médiévale conçue essentiellement comme éclipse de l’art et du savoir. L’arrière-plan de cette réflexion fondatrice – à l’origine de la périodisation encore courante de l’histoire européenne – a été étudié de manière inégale. Tandis que les rapports de la première modernité avec le monde antique ont retenu l’attention de la critique, ceux avec le Moyen Âge ont été plus négligés. Alimenté par le jeu des répartitions académiques, ce désintérêt a eu pour conséquence un examen moins soutenu de la réception de la littérature médiévale aux xve et xvie siècle.

Si l’on a pu se fier naguère à la représentation historiographique mettant en scène une rupture radicale, on connaît de mieux en mieux les phénomènes de continuité qui relient les deux époques, et en particulier les données, éloquentes, de la transmission des textes par le biais de l’imprimerie. Le présent projet veut contribuer à une meilleure compréhension de la transmission et la transformation des lettres médiévales en France, à la frontière entre xve et xvie siècles. Pour ce faire, il explore la production médiévale de l’un des plus célèbres libraires de la place lyonnaise, ce Claude Nourry aujourd’hui connu pour son editio princeps de Pantagruel et en son temps pourvoyeur prolifique des textes de l’ancien temps.