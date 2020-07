Portugal

Cadernos de Literatura Comparada, nº 44 (juin 2021)

Appel à contributions

Pollinisation croisée : littérature, journalisme, journalisme littéraire

Numéro organisé par Jorge Bastos da Silva (Université de Porto) et Isabel Soares (Université de Lisbonne)

La littérature et le journalisme se croisent de plusieurs manières. Ils partagent des aspects qui ont trait à un ensemble de technologies ayant en commun du langage verbal lui-même jusqu’aux ressources matérielles de la communication manuscrite, imprimée et numérique. Au cours des siècles, beaucoup d’auteurs littéraires ont été des journalistes professionnels, et ont appris à cet office, et vice versa. Les publications périodiques procurent une information régulière sur l’activité littéraire, même quand celle-ci ne constitue pas son objectif principal, et plusieurs d’entre elles se sont spécialisées dans le suivi de l’écriture littéraire récente ou plus ancienne par le biais de comptes rendus, d’entretiens, etc. Simultanément, le journalisme littéraire, entendu comme un genre spécifique de récit non-fictionnel long, ou de journalisme écrit à teinte littéraire, a acquis une place de premier plan, et a produit un canon d’auteurs reconnus, jusqu’à remporter un Nobel.

Ce numéro de Cadernos de Literatura Comparada se concentre sur les rapports entre la littérature et le journalisme à partir d’une perspective internationale et à voix multiples. Les organisateurs accueilleront des articles centrés sur toutes thématiques pertinentes pour le sujet générique du numéro, notamment les suivants, entre autres possibilités :

Littérature, journalisme et professionnalisation de l’écriture

Littérature, journalisme et éthique de l’écriture

Rapport fiction et non fiction

Genres littéraires et genres du journalisme

Écrivains (littéraires) et/dans la presse

Techniques d’écriture dans la littérature et dans le journalisme

Écriture, illustration, photographie, cartes, graphiques

Perspectives historiques de la littérature et du journalisme

Écrivain (littéraire) et journaliste en tant qu’intellectuels

Formes d’écriture, diagnostic social et changement social

La revue comptera également son habituelle rubrique « Varia ».

Il est également possible de nous faire parvenir des propositions de recension d’ouvrages.

Courriel: cadernospreviewjune@gmail.com

Procédé en vue de la présentation d’articles :

https://ilc-cadernos.com/index.php/cadernos/about/submissions

Délai pour l’envoi des contributions : 31 janvier 2021.