Université d'Artois-Pôle Arras

Poétiques du naissant : la mise au monde au théâtre et dans les autres arts



Ce colloque s’inscrit dans la continuité de plusieurs manifestations scientifiques

portées par l’équipe « Praxis et esthétiques des arts », telle la journée d’études

« Naître et faire naître : théâtre, marionnette, danse ». Nous nous consacrerons

ici plus spécifiquement aux enjeux de figuration et de représentation du corps

naissant et du corps accouchant, à ses scènes multiples également. Il s’agira

d’identifier les différentes stratégies esthétiques mises en oeuvre dans les

poétiques et poïétiques du naissant, de les situer dans l’histoire des arts et

d’analyser comment la création aborde la mise au monde (que cela concerne

les arts scéniques, les arts visuels, les arts plastiques ou la littérature). Dans

cette enquête, nous explorerons les représentations de la maternité, les scènes

d’engendrement et les récits de naissance. Quelles formes et quels dispositifs

adopter pour dire ou montrer (parfois « monstrer ») une mise au monde ? Ce

faisant, nous veillerons à pointer les différentes temporalités de l’accouchement

susceptibles d’être convoquées (de l’accouchement prématuré au déclenchement

de l’accouchement, des premiers signes du travail aux différents stades du

travail, en passant par le post-accouchement, notamment). Comment se

structure la mise en récit d’une naissance pour une oeuvre littéraire, scénique

ou cinématographique ? Qu’est-ce que le récit ou la représentation d’une

naissance donnent-t-ils à voir et/ou à entendre de l’état des corps ? Sous quelles

formes, mais aussi à partir de (ou contre) quels modèles, se déploie un récit de

naissance ? Y a-t-il une topique du récit de naissance ? De quel ordre sont les

circulations inter-artistiques dans les représentations de la naissance ? Comment

des scènes spécifiques, telles des scènes de guerre (de l’accouchement représenté

comme une bataille aux scènes d’accouchement sous les bombes), des scènes

aquatiques (renvoyant directement ou indirectement à une naissance, voire

à une renaissance) ou des scènes écologiques (quand, l’eau ou la terre sont

associées à des corps matriciels malades, par exemple) se déclinent-elles avec

les scènes de mise au monde ? Nous porterons une attention particulière aux

dramaturgies contemporaines (qui, de Bond à Danis, multiplient les récits de

naissance) et aux représentations de la gestation et de l’accouchement dans les

arts scéniques, performatifs et visuels. Comment décrypter la présence accrue

de corps accouchants en scène (ceux d’Ilka Schönbein ou de Claire Heggen,

par exemple, pour n’évoquer que la marionnette) ? Quelles sont les figures

matricielles à l’oeuvre dans les écritures ou les scènes de la mise au monde ?

Esthétiquement, culturellement et sociétalement, à quoi nous renvoient ces

figures ? En quoi les arts et la littérature offrent-ils, via la figure matricielle, un

va-et-vient constant entre la mise au monde et la mise à mort, entre une genèse

et une fin, entre une fin et un recommencement (comme dans le roman Le

cantique des acacias de Kossi Efoui) ? À quelles mythologies contemporaines les

mises en scène d’une naissance peuvent-elles conduire ?

Les arts de la scène et de l’écran, la littérature et les arts plastiques mais

aussi les arts sonores ravivent les imaginaires de la naissance et le travail de

l’accouchement, qu’ils inscrivent ou non la mise au monde en écho à l’acte

créateur. Mais comment et par quoi ces scènes sont-elles travaillées ? Quelle

place y occupent le rituel, la mémoire ou encore le témoignage ? Quels sont aussi

les registres spécifiques (comique, tragique, épique…), les genres, courants de

pensée ou imaginaires (de la science-fiction au transhumanisme) s’associant

aux scènes de naissance ? Quelles images sont convoquées par les artistes et à

quelles fins ? De quelles autres tentent-ils de se défaire ? À quelles contraintes

spécifiques s’associent les représentations de la mise au monde ? Quels détours

ou libertés inédites peuvent alors surgir ? Comment les oeuvres, par le prisme

de ces scènes, dramatisent-elles une altérité et permettent-elles de sonder ou de

répondre aux contradictions et aux malaises des êtres et des sociétés ? Quels

traitements littéraires, dramatiques, scéniques, plastiques, visuels ou sonores

sont mis en jeu ? Quels sont les différents protagonistes (y compris non humains)

d’une scène de naissance et quels statuts leur sont accordés, notamment selon

qu’on accouche seule ou pas ou selon que l’on soit ou non dans un espace

médicalisé ? Qu’est-ce que ces scènes engagent en termes d’espace, d’objet, de

jeu de regard mais aussi de réception pour le tout public ? Quels sont enfin les

rapports entre la biologie, l’obstétrique, la philosophie, l’éthique, l’anthropologie,

la sociologie, la psychologie, la création et la littérature dans leurs discours

tenus sur la naissance, particulièrement aujourd’hui ? Telles sont les principales

pistes de réflexion que nous proposons. Les enjeux d’une « mise au monde et/

ou d’une mise à mort » (S. Le Pors, L’enfant qui nous regarde), les deux étant

intimement liés, pourront aussi se développer autour de questions associées au

refus de l’enfantement, à l’impossibilité d’enfanter, au deuil et la perte (G. Banu,

L’enfant qui meurt : motif avec variations) ou encore à la violence obstétricale.

Pourront par ailleurs se greffer les représentations de l’infertilité qui ne relèvent

pas tant de la mort et du deuil que d’un imaginaire du vide, du gouffre.

Portant notre attention au naître et faire naître, ce colloque se place donc au coeur

d’une réflexion sur le naissant. Croyant que poétique et poïétique se fécondent,

les paroles d’artistes et des propositions ancrées dans une recherche en création

seront accueillies. Nous souhaitons que l’aspect interdisciplinaire du colloque

ainsi que l’ouverture à la recherche en création soient susceptibles de favoriser

une saisie plurielle et composite des enjeux soulevés. Les propositions des

intervenant.e.s pourront s’inscrire dans l’un des quatre axes proposés, ce qui

n’interdira pas, bien sûr, leurs frontières étant poreuses, les migrations d’idées.

Ces axes, qui soulèvent à la fois des enjeux de figuration et de représentation,

croiseront des approches poétiques, poïétiques et esthétiques aptes à promouvoir

une réflexion d’ordre épistémologique sur le naissant dans nos sociétés et dans

les arts :

Axe 1 - Penser le naissant : territoires, imaginaires, représentations et enjeux de

la mise au monde dans les arts. Approches théoriques et intermédiales.

Axe 2 - Le récit de naissance et la mise au monde dans la littérature et les arts

de la scène et de l’écran.

Axe 3 - Naître et (ne pas) faire naître, la mise au monde entre mise en crise et

état de crise. Approches poétiques, esthétiques et sociétales.

Axe 4 - Poïétiques du naissant : processus, protocoles, dialogues et déplacements.

Approches littéraires, scéniques et plastiques.



Durée des communications

25 minutes (mais des formats créatifs sont possibles, merci de le préciser alors dans votre proposition).



Comité scientifique

CHÂTEL Jonathan, Metteur en scène et Professeur en Études théâtrales à

l’Université de Louvain-la-Neuve, Belgique.

BROU Benjamin, Artiste et Professeur en Arts Plastiques, Université Paris 1

Panthéon Sorbonne, France.

CYR Catherine, Professeure au Département d’Études littéraires, Université du

Québec à Montréal, Canada.

DECHAUFOUR Pénélope, Maîtresse de conférences en Études Théâtrales à

l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, France.

FERGOMBE Amos, Professeur en Arts du spectacle à l’Université polytechnique

des Hauts-de-France, France.

LAPEYRE Chantal, Professeure en Littérature/Création littéraire et artistique à

Cergy Paris Université, France.

LE NEÜN Corinne, Historienne de l’art et enseignante à l’École Nationale

Supérieure d’Arts de Paris Cergy, France.

LE PORS Sandrine, Dramaturge, Maîtresse de conférences habilitée à diriger les

recherches en Études Théâtrales à l’Université d’Artois, France.

MERCIER Amandine, Maîtresse de conférences en Arts de la scène et du

spectacle vivant à l’Université d’Artois, France.

NICLAIS Shirley, Maîtresse de conférences en Arts du spectacle à l’Université

de Poitiers, France.

RENOUPREZ Martine, Professeure en Littérature à l’Université de Cadix, Espagne.



Direction du colloque

Sandrine Le Pors et Amandine Mercier



Modalités de soumission

Date du colloque : 17 et 18 novembre 2022

Les propositions de communication, à soumettre en anglais ou en français,

seront à envoyer sous format PDF aux deux adresses suivantes : mercier.

amandine3@gmail.com et leporssandrine@gmail.com, jusqu’au 20 mai 2022.

Elles devront comporter le titre de la communication ainsi qu’une proposition de

1 500 signes et une notice biobibliographique de 500 signes maximum (espaces

compris).

Les informations demandées ci-dessus sont à fournir dans un seul et même

document.

Retours du comité scientifique : 20 juillet 2022

*



Abstract

This symposium will be the first international conference dedicated to the body

being born and giving birth in arts. What are the specific constraints that arise

when representing birth-giving artistically, whether in performing arts, plastic

or visual arts? What unprecedented turns, digressions, or liberties may then

occur? What do childbirth scenes imply when it comes to space, object, gaze,

general public reception? What are the connections between biology, obstetrics,

philosophy, ethics, anthropology, sociology, psychology, creation and literature

in their birth-related speech? The stakes of giving birth and / or death - both

being intimately linked - will develop around issues of forms and set-ups but

also around reflections about the refusal to give birth, the impossibility to

give birth, about mourning and loss, obstetrical violence, and about the earth

represented as a sick matrix. Under the expertise of specialists from diverse

disciplinary fields, intimate and societal issues will be highlighted, issues that

go beyond the mere artistic scope, while undeniably connected with it.

*

