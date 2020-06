Poétique 2020/HS (n° spécial)

Cinquante ans de Poétique : 1970‑2019

Poétique a eu cinquante ans à la fin de l’année 2019. Le document proposé ici est à la fois un bilan et un instrument de travail. Il permettra aux lecteurs de mesurer le chemin parcouru, leur suggérera sans doute des recherches et, en tout cas, leur donnera les moyens d’utiliser ou de réutiliser au mieux les articles publiés de 1970 à 2019.

Les lecteurs trouveront ici :

1) une table des articles, classés par nom d’auteur et comportant une information aussi complète que possible ; elle sert de référence aux trois listes suivantes, lesquelles ne comportent plus que les noms des auteurs et les numéros de la revue ;

2) une table des numéros et des dossiers thématiques ;

3) un index alphabétique des auteurs ou des textes traités ;

4) un index thématique.

*

1. Table des articles

2. Table des numéros et des dossiers thématiques

(dans l’ordre de la publication)

3. Index des auteurs ou textes traités

4. Index thématique